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Brent petrol durmuyor. Bugün yine petrol sert yükseldi. Her yükselin ardından "Mazot artacak mı, zam gelecek mi", "Benzin fiyatları yükselecek mi" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Mazot artacak mı, zam gelecek mi? Benzin fiyatları yükselecek mi?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre bu geceden itibaren mazota 6 lira 60 kuruş zam gelecek. Bu zamla birlikte İstanbul'da mazot fiyatı 95 liraya kadar yükselecek.

14 Eylül Pazartesi akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80.26 TL

Motorin: 89.01 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80.12 TL

Motorin: 88.87 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 81.25 TL

Motorin: 90.16 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 81.52 TL

Motorin: 90.43 TL

LPG: 34.99 TL