Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. Veriler, tavuk eti ve tavuk yumurtası üretiminde hem aylık hem de yıllık bazda artış yaşandığını ortaya koydu.

Tavuk eti üretimi yüzde 5,5 arttı

Temmuz ayında Türkiye genelinde 251 bin 861 ton tavuk eti üretildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5, haziran ayına göre ise yüzde 8,4 yükseldi.

Böylece tavuk eti üretiminde yıllık artışın yanı sıra bir önceki aya kıyasla daha güçlü bir yükseliş gerçekleşti.

Tavuk yumurtası üretimi 1,9 milyarı geçti

TÜİK verilerine göre tavuk yumurtası üretimindeki artış daha yüksek gerçekleşti. Temmuzda 1 milyar 904 milyon 42 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Yumurta üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,5, Temmuz 2025’e göre ise yüzde 17,2 arttı.

Temmuzda 133,4 milyon tavuk kesildi

Temmuz ayında kesilen tavuk sayısında da yıllık bazda yükseliş kaydedildi. Kesilen tavuk sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 133 milyon 407 bine ulaştı.

Yılın ilk 7 ayında üretim nasıl değişti?

Ocak-Temmuz 2026 döneminde de kümes hayvancılığı üretiminin temel göstergelerinde artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 1,1 arttı.