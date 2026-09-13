Trump'tan Fed'e çağrı: Dünyanın en düşük faizini ödemeliyiz

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ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada ABD ekonomisi ve faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İrlanda'da düzenlenen Amgen İrlanda Açık Golf Şampiyonası kapsamında Doonbeg'de açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin ekonomik gücüne vurgu yaparak faiz oranlarına ilişkin beklentisini dile getirdi.

Trump, "ABD çok güçlü bir ülke. Hangi formülü kullanırlarsa kullansınlar, dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz" dedi.

Trump'a, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranları konusunda nasıl bir karar almasını beklediği de soruldu. ABD Başkanı bu soruya, "Bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'de enflasyonun seyrine ilişkin yeni verilerin ardından geldi. Cuma günü açıklanan verilere göre tüketici fiyatları ağustosta beklentilerin üzerinde yükseldi.

Enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki olası etkileri, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artıracağı beklentisi yüzde 86 seviyesinde fiyatlanırken, yıl sonuna kadar iki faiz artırımı yapılabileceği yönündeki beklenti de öne çıktı.