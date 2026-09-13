ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon uyarısı: Bu şok daha uzun sürüyor

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İran savaşının enerji fiyatları üzerindeki etkisinin uzamasının euro bölgesinde enflasyonu yüksek tutabileceğini söyledi. Lagarde, Ouest-France'a verdiği röportajda, "Mevcut şok daha uzun sürüyor" diyerek Orta Doğu'daki çatışmalar devam ettikçe enerji piyasalarındaki oynaklığın da sürebileceğini belirtti.

Açıklama, ECB'nin bu hafta faizleri artırmasının ardından geldi. İran savaşıyla petrol ve doğal gaz fiyatlarının sert yükselmesi üzerine ECB'nin mevduat faizi yüzde 2,5'e çıkarıldı. Bu, savaşın başlamasından bu yana ikinci faiz artışı oldu.

Enflasyon tahminleri yükseltildi

Euro bölgesinde enflasyon yüzde 3'ün üzerinde seyrederken ECB'nin yeni projeksiyonlarında 2027 ve 2028 enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. 2028'de enflasyonun bankanın yüzde 2'lik hedefinin hafif üzerinde kalması bekleniyor.

Lagarde, yüksek enerji maliyetlerinin büyümeyi baskılayabileceğini ancak euro bölgesi ekonomisinin şimdiye kadar çatışmalara ve ABD'nin ticaret politikalarına karşı dirençli kaldığını söyledi. Bu görünüm büyüme tahminlerinin de yukarı çekilmesini sağladı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin "hafif kısıtlayıcı" seviyelere çıkmasının gerekebileceğini belirtti.

Yapay zeka piyasası için de uyardı

Lagarde, yapay zeka sektöründeki yüksek değerlemelere ilişkin de uyarıda bulundu. Piyasalarda bir düzeltme yaşanabileceğini belirten Lagarde, teknoloji şirketlerinin birbirlerine yatırım yapıp ardından çip gibi ürünler için karşılıklı sözleşmeler oluşturmasının risk yaratabileceğine dikkat çekti.