Goldman Sachs bir gecede fikir değiştirdi Fed için faiz artışı dedi

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Wall Street’in Fed cephesindeki en dikkat çekici tahmin değişikliklerinden biri Goldman Sachs’tan geldi. Banka, 15-16 Eylül’de yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizin sabit bırakılacağı yönündeki beklentisini terk ederek 25 baz puanlık artışı temel senaryosuna aldı.

Değişiklik, ABD’nin ağustos ayı tüketici enflasyonu verilerinin ardından geldi. Ancak Goldman Sachs’ın kararındaki dikkat çekici nokta, bankanın uzun vadeli enflasyon görüşünün köklü biçimde değişmemiş olması.

Bir ay önce artışı beklemiyordu

Goldman Sachs ağustos ortasında Fed’in eylül toplantısında faiz artırmasını düşük olasılık olarak değerlendiriyordu. Banka, zayıflayan istihdam görünümü ve daha ılımlı temel enflasyon eğiliminin Fed’i beklemede tutacağını düşünüyordu.

Goldman Sachs Research ayrıca yaz aylarındaki değerlendirmelerinde politika faizinin 2026 boyunca değişmeden kalmasını temel senaryo olarak kullanmıştı.

Son haftalarda ise tablo hızla değişti. Güçlü istihdam verileri, üretici fiyatlarındaki artış, yüksek enerji maliyetleri ve son tüketici enflasyonu verisi piyasaların Fed beklentisini yeniden şekillendirdi.

Banka da bu değişimin ardından eylül toplantısındaki tahminini tersine çevirdi.

TÜFE geldi piyasa yüzde 90’a yaklaştı

ABD’de tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,4 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde kaldı. Gıda ve enerji dışındaki çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,3 arttı.

Verilerin ardından finansal piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi hızla güçlendi ve olasılık yüzde 90 seviyesine yaklaştı.

Goldman Sachs Baş ABD Ekonomisti David Mericle, bankanın artık gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı beklediğini bildirdi.

Yeni tahmin, Fed’in mevcut yüzde 3,50-3,75 aralığındaki politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi anlamına gelecek.

Goldman’ın enflasyon görüşü aslında değişmedi

Tahmin değişikliğinin en dikkat çekici kısmı burada ortaya çıkıyor. Goldman Sachs, son TÜFE verisinin bankanın temel enflasyon hikâyesini değiştirmediğini düşünüyor. Son veriler bankanın ağustos çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi tahminini yalnızca sınırlı biçimde, aylık yaklaşık yüzde 0,26 seviyesine yükseltti.

Banka, Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerindeki enflasyonun önemli bölümünün enerji, tarifeler ve diğer arz kaynaklı tek seferlik etkilerden kaynaklandığı görüşünü koruyor.

Son üç aylık çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yaklaşık yüzde 2,5'lik hıza gerilemesi de Goldman Sachs açısından fiyat baskılarında temel eğilimin daha ılımlı olabileceğine işaret ediyor.

Yani banka ekonomik görünümün tamamen değiştiği için değil, Fed’in karşı karşıya olduğu piyasa koşulları değiştiği için faiz tahminini değiştirmiş durumda.

Fed piyasanın tersine gitmek istemeyebilir

Goldman Sachs’ın yeni senaryosunda piyasa fiyatlaması önemli rol oynuyor. Yatırımcıların faiz artışına yaklaşık yüzde 90 ihtimal vermeye başlamasının ardından Fed’in faizi sabit bırakmasının tahvil, döviz ve diğer varlık piyasalarında sert tepki yaratabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle bankanın yeni tahmininde yalnızca enflasyon verisi değil, Fed’in finansal piyasalara vereceği mesaj da belirleyici.

Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde merkez bankasının daha az yönlendirme yaptığı yeni iletişim modeli, yatırımcı açısından toplantıya ilişkin belirsizliği de artırıyor.

Fed’in 15-16 Eylül toplantısında faiz kararının yanı sıra yeni ekonomik tahminlerini açıklaması nedeniyle piyasalar yalnızca yapılacak ilk hamleye değil, bundan sonra kaç faiz artışı gelebileceğine de odaklanacak.

Yeni bir artış serisi henüz temel senaryo değil

Goldman Sachs’ın eylül için tahminini değiştirmesi, bankanın peş peşe faiz artırımları beklediği anlamına gelmiyor.

Banka, ilerleyen toplantılarda yeni artış ihtimalinin bulunduğunu kabul etmekle birlikte bunu henüz temel senaryosuna dahil etmiş değil.

Bu ayrım özellikle piyasalar açısından önemli. Fed’in tek seferlik 25 baz puanlık hamlesi ile yeni bir parasal sıkılaşma döngüsüne başlaması arasında dolar, tahvil faizleri, hisse senetleri ve altın açısından büyük fiyatlama farkı bulunuyor.

Türkiye’deki yatırımcı açısından da Fed’in kararı doların küresel seyri ve değerli metaller başta olmak üzere uluslararası piyasalarda yeni hareketlilik yaratabilecek. Bu nedenle 16 Eylül’de yalnızca faiz kararının büyüklüğü değil, Warsh’ın bundan sonraki toplantılara ilişkin vereceği sinyaller de yakından izlenecek.