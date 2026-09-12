Fed faiz kararı ne zaman? Faiz artırımı ihtimali yüzde 90’a yaklaştı

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Küresel piyasalarda haftanın ana gündemini ABD’den gelen enflasyon verileri, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş oluşturdu.

Yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler hafta ortasına kadar pay piyasalarında risk iştahını destekledi. Ancak enflasyon endişelerinin tahvil faizlerini belirgin şekilde yukarı taşıması, haftanın sonlarına doğru bu iyimserliğin önüne geçti.

ABD enflasyonu yüzde 3,4 oldu

ABD’de ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4 oldu ve Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Üretici enflasyonunda ise enerji fiyatlarının etkisi iki ayın ardından ağustosta yeniden belirginleşti. Veriler, ABD’de enerji kaynaklı enflasyonist baskıların devam ettiğini ortaya koydu.

Fed’in faiz artırma ihtimali yüzde 90’a yaklaştı

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki Fed beklentileri de güçlendi.

Fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın gelecek hafta faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 90’a yaklaştı.

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası kararının yanı sıra toplantının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’un yapacağı açıklamalara ve bankanın yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlara odaklandı.

Brent petrol haftalık yüzde 8,5 yükseldi

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler de küresel piyasaların yönünü belirleyen başlıklardan biri oldu.

Bölgede petrol tedarikini tehdit eden gelişmeler negatif fiyatlamalara yol açarken, İran ile Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sağlayacak geçici bir anlaşmada ilerleme kaydettiğine ilişkin haberler tansiyonu bir miktar düşürdü.

Petrol fiyatlarında sınırlı geri çekilme görülmesine rağmen yüksek seyir devam etti. Kasım vadeli Brent petrol haftalık bazda yüzde 8,5 artarak varil başına 104,5 dolar seviyesine ulaştı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’e yaklaştı

Tahvil piyasasında da dikkat çekici hareketler yaşandı.

ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını geçen ay açıklamasının ardından, 10 ila 20 yıl vadeli tahvillerden 6 milyar dolara kadar geri alım yapacağını duyurdu.

Analistler, 6 milyar dolarlık operasyonun piyasa beklentilerini karşılamamasının tahvil faizlerindeki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi hafta içinde yüzde 5’e yaklaşarak Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Haftalık bazda yaklaşık 20 baz puan yükselen 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,97 seviyesinde seyretti.

Yapay zeka gelişmeleri risk iştahını destekledi

Hafta içinde piyasaların takip ettiği bir diğer alan yapay zeka sektörü oldu.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, “GPT-6 Astra” adlı yeni yapay zeka modelini duyurdu. Açıklamada modelin gelişmiş siber kapasiteye ve yüksek otonom kontrol yeteneğine sahip olduğu, karmaşık bilgisayar sistemlerini yönetebildiği belirtildi.

Bu gelişmenin diğer yapay zeka geliştiricilerinin yatırımlarını artıracağı beklentisi, yarı iletken sektöründe talebin artacağı öngörülerini güçlendirdi.

Dolar endeksi haftayı düşüşle tamamladı

Fed’in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesine rağmen dolar endeksi haftalık bazda yükselmedi.

ABD’deki mali endişeler ve Japon yenindeki değerlenmenin etkisiyle dolar endeksi haftayı yüzde 0,1 düşüşle 99,1 seviyesinde tamamladı.

Gelecek hafta küresel piyasaların odağında Fed’in faiz kararı olacak. Para piyasalarındaki mevcut fiyatlamalarda faiz artırımı ihtimalinin yüzde 90’a yaklaşması nedeniyle kararın yanı sıra Kevin Warsh’un mesajları ve Fed’in ekonomik projeksiyonları da piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.