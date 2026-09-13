Dolarda kritik hafta: Citi'den Fed sonrası dikkat çeken tahmin

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Citi stratejistleri, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının döviz piyasasında beklenenin tersine bir harekete yol açabileceğini öngörüyor.

Piyasaların Fed'den ılımlı bir faiz artışı beklediğine dikkat çeken stratejistlere göre bu beklentinin büyük ölçüde fiyatlanmış olması, karar açıklandıktan sonra dolarda "haberi sat" olarak adlandırılan kâr satışlarını beraberinde getirebilir.

Bu senaryoda euro, dolar karşısında yeniden güç kazanabilir ve EUR/USD paritesi 1,17 civarındaki yaz aylarında görülen zirvelere doğru yükselebilir.

Doların düşüşünü sınırlayacak iki faktör

Citi'ye göre doların önündeki tablo ise tek yönlü değil. İran savaşı nedeniyle devam eden jeopolitik riskler ve ABD'deki yüksek reel faizler, doların sert değer kaybetmesini engelleyebilir. Bu nedenle stratejistler kısa vadede dolarda geri çekilme ihtimalini öne çıkarsa da 6-12 aylık dönemde ABD para birimi için daha güçlü bir görünüm bekliyor.

Euro için yüksek faiz tek başına yeterli olmayabilir

Avrupa Merkez Bankasının son dönemdeki faiz artışlarına rağmen euro açısından da jeopolitik riskler belirleyici olmaya devam ediyor. Citi, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin devam etmesi halinde ECB'nin sıkı para politikasının euroyu kalıcı biçimde güçlendirmeye yetmeyebileceğini değerlendiriyor.

Teknik olarak EUR/USD için 1,1575 seviyesi önemli destek olarak izleniyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması halinde 1,17'ye doğru yükseliş ihtimalinin güçlenebileceği belirtiliyor.