4.6 milyar TL’den başlayan açık artırmada teklif çıkmadı, Konak Rıhtımı ihalesi iptal edildi

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İzmir’deki Konak Rıhtımı’nın özelleştirilmesine yönelik süreç açık artırma aşamasında sona erdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerde yazılı teklifler ve elemeli turların ardından açık artırmaya geçildi. Ancak hiçbir katılımcı başlangıç tutarının üzerine teklif vermedi.

Konak Rıhtımı 36 yıllığına özelleştirilecekti

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin özelleştirilmesi, 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle gerçekleştirilecekti. Nihai pazarlık görüşmelerinde açık artırma aşamasına kadar gelindi ancak bu aşamada teklif veren olmadı.

Konak Rıhtımı ihalesine 5 istekli katıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmelerine toplam 5 istekli katıldı. İhalede yer alan şirket ve ortak girişim grupları şöyleydi:

- Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ

- DOF Robotik Sanayi AŞ

- Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ

- YDKÇMS Ortak Girişim Grubu

- İZMİR–NSI–ETAŞ Ortak Girişim Grubu

Açık artırma 4 milyar 593 milyon TL’den başladı

İhalede önce yazılı teklifler alındı, ardından elemeli turlar tamamlandı. Son aşamada açık artırmaya geçildi ve başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon TL olarak belirlendi.

Ancak açık artırma başladığında katılımcıların tamamı ihaleden çekildi. Başlangıç tutarının artırılmaması ve yeni teklif gelmemesi üzerine Konak Rıhtımı ihalesi iptal edildi.