Altında Çin damgası: Ekim 2023'ten beri böylesi görülmedi

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Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın fiyatları ağustos ayında güçlü yükseliş kaydetti. Dolar bazında LBMA Altın Fiyatı yüzde 13 artarak ocak ayından bu yana en güçlü aylık performansını gösterirken, yuan bazındaki yükseliş yüzde 8,4 oldu.

Yükselişte ETF ve vadeli işlem pozisyonlarındaki güçlenmenin yanı sıra Fed'e yönelik faiz beklentilerindeki değişim ve ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişeler etkili oldu.

Çin Merkez Bankası alımları hızlandırdı

Çin Halk Bankası (PBoC), ağustosta altın rezervlerine 20,2 ton ekledi. Bu, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece Çin'in altın rezervlerini artırdığı dönem 22 aya ulaşırken toplam rezerv 2 bin 387 tona çıktı. Altının ülkenin toplam döviz rezervleri içindeki payı da yüzde 8'den yüzde 9'a yükseldi.

Çin'deki altın ETF'lerine de ağustosta 11 tonluk giriş gerçekleşti ve toplam varlık 293 tona ulaştı. Yönetilen varlıkların değeri ise 282 milyar yuana, yaklaşık 42 milyar dolara çıktı.

Vadeli işlemlerde de hareketlilik arttı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda altın kontratlarının ortalama günlük işlem hacmi aylık yüzde 36 yükselerek 396 tona ulaştı.

Fiziki altında ters yön

Finansal yatırım talebindeki güçlenmeye karşın fiziki altın piyasasında daha zayıf bir tablo görüldü. Şanghay Altın Borsası'ndan yapılan çekimler ağustosta aylık yüzde 22, yıllık yüzde 27 azalarak 62 tona geriledi.

Düşüşte külçe altın yatırımlarındaki ivme kaybı ile mücevher talebinin zayıf seyretmesi etkili oldu.

Çin'in net altın ithalatı ise temmuzda 118 ton olarak gerçekleşti. İthalat hazirana göre 34 ton azalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı.