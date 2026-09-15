Bakan Gürlek sebze ve meyve fiyatlarında büyük operasyonu duyurdu: 41 firma için düğmeye basıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Tarladan markete fiyat yolculuğu incelendi

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği fiyat değişiminin mercek altına alındığını belirtti.

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurulurken, ürünlerin üreticiden hangi fiyatlarla çıktığı ve tedarikçilere hangi koşullarda ulaştığı araştırıldı.

Arzı düşük, maliyetleri yüksek gösterdikleri tespit edildi

İncelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bakan Gürlek, firmaların "sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturduklarının" belirlendiğini aktararak, söz konusu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların yukarı yönlü manipüle edildiği ve haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgular elde edildiğini bildirdi.

41 yönetici hakkında gözaltı kararı

Soruşturmanın; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürdürüldüğünü belirten Gürlek, "41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.

Gözaltı kararlarının ardından operasyon için harekete geçilirken, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Gürlek, "Vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.