Bakan Gürlek duyurdu: 1.613 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, “SOKAKLAR GÜVENDE” operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürlek, operasyonlarda şu ana kadar 1.613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah ülke genelinde başlatılan ‘SOKAKLAR GÜVENDE’ operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir.

Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir.

Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızdan 11 bin 466 kolluk personeli görev almıştır. Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek/kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Soruşturmalar; suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 26,9 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiş; 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.”