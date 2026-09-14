İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatile girecek?
Bugün okullarda ilk ders zili çaldı. Milyonlar büyük bir heyecanla okula başladı. Okulların ilk gününde ara tatil tarihleri merak edilmeye başlandı. İşte "İlk ara tatil ne zaman" sorusunun yanıtı...
3 aylık yaz tatili sona erdi. 81 ilde öğrenciler ilk derslerini yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte ara tatil tarihleri gündem olmuş durumda... Sıkça gelen soru "İlk ara tatil ne zaman" oluyor.
İlk ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı takvime göre ilk ara tatil 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.
Sömestr ne zaman?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.