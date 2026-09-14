Petrolde tansiyon yeniden yükseldi: Brent 108 dolar sınırında

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Petrol piyasaları yeni haftaya sert yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 107,5 dolar çevresine çıkarken ABD tipi ham petrol 102 doların üzerine yerleşti. Fiyatlamanın merkezinde artık tek bir boğaz değil, iki kritik deniz yolu ve Suudi Arabistan’ın alternatif ihracat hattı bulunuyor.

Brent yeniden 108 doların kapısında

Brent petrol haftanın ilk işlemlerinde yüzde 2,8’e varan yükselişle 107,5 doların üzerine çıktı. ABD tipi ham petrol de yaklaşık yüzde 2,4 yükselerek 102,5 dolar çevresinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları geçen haftayı yaklaşık yüzde 8 yükselişle tamamlamıştı. Yeni haftadaki hareket, piyasanın hafta sonu boyunca bölgedeki arz riskinde belirgin bir rahatlama görmediğini ortaya koyuyor.

Brent’in yeniden 108 dolar sınırına yaklaşması özellikle dikkat çekiyor. Petrol birkaç gün önce 105 dolar civarına gerilemiş, güçlü dolar ve Fed’in faiz artıracağı beklentisi yükselişi sınırlamıştı. Ancak arz tarafındaki yeni risk primi bu baskının önüne geçti.

Suudi Arabistan’ın alternatif yolu kapalı

Piyasadaki en önemli kırılma noktalarından biri Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı olmaya devam ediyor.

Hattın Riyad ve Medine bölgelerinden geçen bölümleri 10 Eylül sabahı birden fazla saldırının hedefi oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı hattın güvenlik amacıyla tedbiren kapatıldığını açıklarken teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Hattın yeniden ne zaman devreye alınacağına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmadı.

Doğu-Batı hattının önemi, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin keskin biçimde azalması nedeniyle son aylarda daha da arttı. Suudi Arabistan bu güzergâhı Basra Körfezi’ndeki petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu’ya taşıyarak Hürmüz riskini azaltmak için kullanıyordu.

Bu nedenle hattın devre dışı kalması yalnızca bir üretim veya altyapı sorunu değil, aynı zamanda bölgedeki petrolün alternatif yollardan dünya piyasasına ulaştırılması sorununa dönüşüyor.

Hürmüz’de akış dörtte birin altına indi

Petrol piyasasının ikinci risk noktası Hürmüz Boğazı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Hürmüz’den geçen petrol ve petrol ürünleri miktarı 2025’in son çeyreğinde günlük 21,6 milyon varil seviyesindeydi.

Bu rakam 2026’nın ilk çeyreğinde 14,9 milyon varile, ikinci çeyreğinde ise yalnızca 4,9 milyon varile geriledi.

Başka bir ifadeyle dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından birindeki akış, yalnızca birkaç ay içinde önceki seviyesinin yaklaşık dörtte birine indi.

Suudi Arabistan’ın alternatif kara hattının da devre dışı olması, piyasadaki arz riskini daha hassas hale getiriyor.

Bab el-Mandeb ikinci cephe oldu

Petrol piyasalarının karşı karşıya olduğu sorun artık yalnızca Hürmüz’den ibaret değil.

Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Bab el-Mandeb Boğazı da küresel enerji taşımacılığı açısından giderek daha kritik hale geliyor. Bölgedeki güvenlik riskinin artması, tankerlerin geçiş güvenliği konusunda yeni soru işaretleri yaratıyor.

EIA verilerine göre Bab el-Mandeb üzerinden taşınan petrol miktarı 2026’nın ikinci çeyreğinde günlük 8,1 milyon varile kadar yükseldi. 2025’in son çeyreğinde bu rakam 5,4 milyon varil seviyesindeydi.

Hürmüz’deki sorun nedeniyle alternatif rotalara yönelen petrol trafiğinin bir bölümünün Bab el-Mandeb’e kayması, bu boğazın önemini daha da artırdı.

Böylece piyasa aynı anda Hürmüz, Bab el-Mandeb ve Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı hattındaki gelişmeleri izlemek zorunda kaldı.

Arz korkusunun karşısında talep duvarı var

Petrolün daha sert yükselmesini engelleyebilecek en önemli unsur ise küresel talep görünümü.

OPEC, 2026 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini son dönemde yeniden aşağı çekti. Yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek enerji fiyatlarının tüketimi baskılaması, arz kaynaklı yükselişin karşısındaki temel denge unsuru olarak öne çıkıyor.

OPEC+ ülkeleri de eylül üretim seviyelerini ekim ayında büyük ölçüde koruma kararı aldı. Bu durum, üretici ülkelerin mevcut belirsizlik ortamında piyasaya büyük ölçekli yeni petrol sürme konusunda temkinli kaldığını gösteriyor.

Petrol piyasasında bu nedenle iki zıt güç karşı karşıya bulunuyor. Jeopolitik risk ve taşıma sorunları fiyatı yukarı iterken, zayıflayan küresel talep beklentileri yükselişin hızını sınırlıyor.

110 dolar şimdi piyasanın yeni sınavı

Brent’in 108 dolara yaklaşmasının ardından piyasanın psikolojik olarak izleyeceği bir sonraki bölge 110 dolar çevresi olacak.

Bu seviyenin aşılması yalnızca teknik açıdan değil, enflasyon beklentileri açısından da yeni bir kırılma yaratabilir. Yüksek petrol fiyatlarının taşımacılık, üretim ve tüketici fiyatlarına geçişi merkez bankalarının faiz hesaplarını zorlaştırıyor.

ABD’de Fed’in bu hafta faiz artırımına gitme ihtimalinin güçlü biçimde fiyatlanması da petrol piyasasının başka bir paradoksunu oluşturuyor.

Petrolün yükselmesi enflasyon endişesini büyüterek daha yüksek faiz beklentisini destekliyor. Daha yüksek faiz ise doların güçlenmesine ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açabileceği için orta vadede petrol talebini baskılayabilecek bir unsur oluşturuyor.

Türkiye için enerji faturası riski büyüyor

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması Türkiye açısından da yakından izlenmesi gereken bir gelişme.

Türkiye petrol ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Brent fiyatının yükselmesi, diğer koşullar sabit kaldığında enerji ithalat maliyetini artırarak cari denge üzerinde ek baskı yaratabiliyor.

Petrol ve petrol ürünü fiyatlarındaki yükseliş ayrıca rafineri çıkış fiyatları üzerinden benzin ve motorin maliyetlerine yansıyabiliyor. Bu nedenle 107–110 dolar bandında kalıcı bir Brent fiyatı, yalnızca küresel piyasalar açısından değil Türkiye’de akaryakıt ve enflasyon görünümü açısından da yeni bir risk anlamına geliyor.

Petrol piyasalarının önündeki temel soru artık fiyatın neden yükseldiğinden çok, arz riskinin ne kadar süreceği.

Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı hattının yeniden devreye alınması, Hürmüz’deki tanker trafiğinin toparlanması veya Bab el-Mandeb’de tansiyonun düşmesi fiyatlardan risk priminin bir bölümünü silebilir.

Buna karşılık üç güzergâhtaki sorunun aynı anda devam etmesi halinde Brent’te 110 dolar sınavının çok daha hızlı gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacak.