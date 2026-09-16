Borsa neden düştü? Hisseler neden taban oldu, devre kesti?

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Borsa İstanbul 3 gündür art arda düşüyor. Bugün kayıp ise yüzde 5'e kadar geldi. Onlarca hisse senedi tavan oldu. Bir anda gelen satış dalgası sonrası "Borsa neden düştü" sorusu gündem oldu.

Borsa neden düştü?

Borsa'daki büyük düşüş ile ilgili net bir bilgi yok. Orta Doğu'daki olumsuz gelişmeler, Brent petrolün sürekli yükselmesi, Fed'in faizleri artıracağı beklentisi borsadaki satışları hızlandırdığı tahmin ediliyor.