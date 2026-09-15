Fındıkta makas 70 liraya çıktı: Üretici sıraya girdi

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Ordu'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, serbest piyasa ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arasındaki fiyat farkı nedeniyle kurumun alım noktalarına yöneldi.

Serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık 180 liradan işlem görürken TMO aynı ürünü 250 liradan alıyor. Böylece iki fiyat arasındaki fark kilogram başına yaklaşık 70 liraya kadar çıkıyor.

Günler öncesinden randevu alan üreticilerin fındıkları TMO alım noktalarında kontrolden geçirilerek randımanı ölçülüyor. Yüksek randımanlı ürüne ise açıklanan taban fiyatın üzerinde ödeme yapılıyor.

TMO fiyatı serbest piyasadan daha avantajlı

Altınordu ilçesinde üreticilik yapan Haki Uğur, 53,5 randıman gelen fındığını TMO'ya kilogramı 260 liranın üzerinde sattığını söyledi. TMO fiyatının serbest piyasadan daha avantajlı olduğunu belirten Uğur, üreticilerin daha yüksek randıman elde etmek için bahçe bakımına ve ürünün doğru şekilde kurutulmasına önem vermesi gerektiğini ifade etti.

"180 lira ile 250 lira arasında çok fark var"

Fındık üreticisi Hüseyin Şahin ise hasadını yaptığı ürünü yüksek fiyat nedeniyle TMO'ya satmak için getirdiğini ifade ederek, "Allah devletimizden razı olsun, bizi tüccarlara teslim etmedi. 180 lira ile 250 lira arasında çok fark var" diye konuştu.