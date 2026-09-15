Öğrencilerden İBB'ye tepki: Okullar açılmadan neden açıklamadınız? 652 TL zarar ettik

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni eğitim dönemi için açıkladığı destek paketinde öğrenciler için ulaşım desteği de yer aldı. Toplam 8,7 milyar liralık paket; barınma, fatura, eğitim ve nakit desteğinin yanı sıra öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmaya yönelik bir uygulamayı da kapsıyor.

Ancak 1 TL’lik abonman uygulamasının başlangıç tarihi, bazı öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Öğrenci abonmanı 21 Eylül-17 Ekim arasında 1 TL olacak

İBB’nin açıkladığı uygulamaya göre öğrenciler, 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında ilk aylık ulaşım abonmanlarını yalnızca 1 TL karşılığında alabilecek.

“1 TL’ye aylık abonman” uygulaması dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

653 TL ödeyen öğrencilerden tepki

Uygulamanın duyurulduğu tarihten önce okulların açılması nedeniyle aylık abonmanlarını yükleyen öğrenciler ise 653 TL ödeme yaptıklarını belirterek kararın daha önce açıklanması gerektiğini söyledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Öğrencilerden biri, okulların başlaması nedeniyle abonmanını doldurduğunu ve bu nedenle fazla para ödemiş olduğunu ifade etti. Bir başka öğrenci ise uygulamanın okullar açılmadan duyurulmasının veya tarih aralığının daha geniş tutulmasının daha uygun olacağını dile getirdi.

“Birçok öğrenci faydalanamayacak”

Tepkilerin odağında uygulamanın 21 Eylül’de başlayacak olması bulunuyor. Okulların açılmasıyla birlikte abonmanlarını yenileyen öğrenciler, 1 TL’lik destekten yararlanma konusunda dezavantaj yaşadıklarını savundu. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Bir öğrenci, uygulamanın başlangıç tarihine dikkat çekerek okullar açılmadan açıklama yapılması gerektiğini belirtirken, tarih aralığının geniş tutulması halinde daha fazla öğrencinin destekten yararlanabileceğini söyledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.