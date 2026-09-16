Avrupa karbon vergisinde freni kaldırıyor Türkiye için ihracat maliyeti artıyor

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Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesinde yeni bir sıkılaşma adımı geliyor. Avrupa Parlamentosu, karbon sınır vergisinde olağanüstü fiyat artışlarında geçici durdurma imkânı tanıyan “acil durum freni” mekanizmasının kaldırılmasını destekledi.

Karar, özellikle çelik, alüminyum, gübre, çimento, elektrik ve hidrojen gibi karbon yoğun ürünleri AB’ye satan ülkeler açısından dikkatle izleniyor. Türkiye de bu alanlarda Avrupa pazarına güçlü ihracat yapan ülkeler arasında yer aldığı için yeni düzenleme Ankara açısından da önem taşıyor.

Parlamento daha sert bir çerçeve istiyor

Karbon Sınırda Düzenleme Mekanizması 1 Ocak 2026 itibarıyla mali yük doğuran aşamaya geçmişti. Avrupa Komisyonu daha önce, fiyatlarda aşırı yükseliş görülmesi halinde sistemin geçici olarak gevşetilmesine imkân tanıyacak bir güvenlik freni önermişti.

Avrupa Parlamentosu ise son oylamada bu yaklaşımı fazla yumuşak bularak söz konusu freni metinden çıkarmayı tercih etti. Böylece AB tarafında karbon maliyetlerinin olağanüstü dönemlerde bile daha sınırlı esnetilmesi yönünde bir siyasi çizgi öne çıkmış oldu.

Alüminyum tarafında kapsam genişliyor

Düzenlemedeki ikinci önemli değişiklik alüminyum tarafında geldi. Parlamento, daha küçük ölçekli alüminyum sevkiyatlarının da sistem kapsamına alınmasını ve bazı istisna alanlarının daraltılmasını destekledi.

Bu adım, AB’ye parça parça veya daha küçük tonajlarla ürün gönderen ihracatçılar açısından da maliyet hesaplarının değişebileceği anlamına geliyor. Özellikle alüminyum ve buna bağlı alt ürünlerde ticaret yapan üreticiler için uyum yükünün artması bekleniyor.

Türkiye açısından risk maliyette

Türkiye açısından temel risk, AB pazarına giren ürünlerin yalnızca fiyatla değil karbon içeriğiyle de daha sert biçimde rekabet etmek zorunda kalacak olması. Bu durum, karbon yoğun üretim yapan sektörlerde ek raporlama, sertifika ve maliyet baskısını büyütebilir.

Çelik, alüminyum, çimento ve gübre gibi sektörler bu nedenle daha yakından izlenecek. Düzenleme doğrudan bir yasak getirmiyor ancak karbon maliyeti yüksek kalan üreticilerin Avrupa pazarında fiyat tutturmasını zorlaştırabilecek bir yapı kuruyor.

Son söz henüz söylenmedi

Parlamento kararı sürecin son adımı değil. Nihai metin için Avrupa Parlamentosu, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu arasında müzakereler yapılacak.

Ancak son oylama, Avrupa tarafında karbon vergisinin gevşetilmesi yerine daha sıkı uygulanması eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Bu da Türkiye dahil AB’ye ihracat yapan üreticiler açısından karbon maliyeti ve yeşil dönüşüm baskısının önümüzdeki dönemde daha fazla hissedilebileceğine işaret ediyor.