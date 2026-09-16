Asya borsalarında Fed hareketliliği: Kritik karar öncesi ibre yukarı döndü

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Küresel piyasaların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilirken, Asya borsaları çarşamba günkü işlemlerde ağırlıklı olarak pozitif seyretti. Japonya ve Güney Kore'deki yükselişler bölge endekslerini desteklerken, son haftalarda sert yükselen petrol fiyatlarında ise geri çekilme görüldü.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yaklaşık yüzde 0,2 yükseldi. Güney Kore'de KOSPI yüzde 0,9, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,6 değer kazanırken Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 geriledi.

ABD endeks vadeli kontratlarında da sınırlı yükseliş görüldü. Nasdaq 100 ve S&P 500 vadeli endeksleri yüzde 0,2 artış kaydetti.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasaların ana gündemini Fed'in açıklayacağı faiz kararı oluşturuyor. Para piyasalarında 25 baz puanlık faiz artırımına yüzde 92,4 olasılık veriliyor. Söz konusu ihtimal bir hafta önce yüzde 59,4 seviyesindeydi.

Fed'in faiz artırması durumunda bu, 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı olacak.

Küresel merkez bankalarının yoğun karar takvimi Fed ile sınırlı kalmayacak. İngiltere Merkez Bankası perşembe, Japonya Merkez Bankası ise cuma günü faiz kararını açıklayacak.

Fed kararı öncesinde ABD tahvil piyasasında da hareketlilik arttı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi salı günü kısa süreliğine yüzde 5'in üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Getiri Asya işlemlerinde yüzde 4,99 civarına çekildi.

Teknoloji hisselerinde karışık seyir

Asya'daki teknoloji ve çip şirketlerinde yön arayışı sürdü. Güney Kore'de SK Hynix yüzde 2,3, Samsung Electronics yüzde 1,5 yükselirken Kioxia yüzde 4 geriledi. Murata Manufacturing yüzde 1,6 ve Largan yüzde 4,6 değer kazanırken Taiwan Semiconductor Manufacturing yüzde 0,2 düştü.

OCBC Varlık Danışmanlığı Başkanı Chez Anbu, piyasaların dirençli kaldığını ancak Fed politikası ve enflasyona ilişkin daha fazla netlik oluşana kadar yatay hareketin görülebileceğini değerlendirdi.

Petrol rallisi hız kesti

Küresel piyasalarda son dönemin en dikkat çeken hareketlerinden biri petrol fiyatlarında yaşandı. Brent petrol, ay başından bu yana yaklaşık yüzde 20'lik yükselişin ardından yüzde 0,6 düşerek varil başına 108 dolar civarında işlem gördü.

İran'ın dahil olduğu savaş ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler petrol arzına yönelik endişeleri canlı tutarken, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattının saldırılardan etkilenmesi de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine yükselmesi ise fiyatlardaki rallinin hız kesmesinde etkili oldu.

Çin'den karışık ekonomik veriler

Çin piyasalarında CSI 300 Endeksi yüzde 0,6, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Ülkede ağustos ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 5,2 artarken perakende satışlardaki büyüme yüzde 0,4'te kaldı. Yılın ilk sekiz ayında sabit sermaye yatırımları yüzde 7,2, gayrimenkul yatırımları ise yüzde 19,9 geriledi. Veriler, sanayi üretimindeki dayanıklılığa karşın iç talepteki zayıflığın devam ettiğini gösterdi.

Japonya'da ise ağustos ayında ihracat yüzde 19,3, ithalat yüzde 28 arttı. Ülkenin dış ticaret açığı 1,106 trilyon yen olarak gerçekleşti. Japonya'nın ABD'ye ihracatı yüzde 24,9, Çin'e ihracatı yüzde 20,6 yükseldi.

Bölgenin diğer piyasalarında Avustralya S&P/ASX 200 yüzde 0,3, Yeni Zelanda NZX 50 yüzde 0,8 ve Singapur Straits Times yüzde 0,2 değer kazandı. Hindistan Nifty 50 vadeli endeksi de yüzde 0,4 yükseldi.