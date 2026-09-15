Akaryakıtta 100 TL alarmı: 80 bin pompanın büyük bölümünde sayaç sorunu yaşanabilir

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Akaryakıt fiyatlarının üç haneli seviyelere çıkma ihtimali, istasyonlardaki pompaların teknik altyapısını tartışmaya açtı. Mevcut sistemlerin önemli bir bölümü iki haneli litre fiyatlarını gösterecek şekilde çalışırken, 100 TL ve üzerindeki fiyatlamalar için dönüşüm ihtiyacı ortaya çıktı.

Sektör kaynakları, gerekli değişikliklerin zamanında yapılmaması halinde pompa sayaçlarında kilitlenme yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin pompa bulunuyor

Türkiye genelinde 14 bin akaryakıt istasyonunda yaklaşık 80 bin pompa bulunuyor.

Bu pompaların yaklaşık üçte ikisinin, akaryakıtın litre fiyatının 100 TL ve üzerine çıkması durumunda sorunsuz çalışabilmesi için revizyona veya değişime ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

75-80 bin pompanın büyük bölümü için uyarı

Uzmanlar, Türkiye'deki 75 bin ile 80 bin arasındaki pompanın büyük bölümünün üç haneli fiyatlara uygun olmadığına dikkat çekiyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Akaryakıt litre fiyatlarının 100 TL ve üzerine çıkması halinde mevcut sayaçların kilitlenmelere yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Dönüşümün maliyeti 212,5 milyon doları bulabilir

Akaryakıt istasyonlarında yapılması gereken teknik dönüşümün önemli bir maliyet oluşturacağı belirtiliyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Yaklaşık 80 bin pompanın üçte ikisinde yapılması öngörülen revizyon veya değişimin toplam maliyetinin 212,5 milyon dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

Sektörden EPDK'ya süre talebi

Sektör kaynakları, sayaçların üç haneli fiyatlara uyumlu hale getirilmesi için saha dönüşümlerinin tamamlanması gerektiğini belirtiyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Kaynaklar, olası sayaç kilitlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) sektöre makul bir takvim tanımasını istiyor.