Küresel borsalar Fed öncesi frene bastı tahvil faizi yüzde 5 sınırında

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Küresel borsalar haftanın üçüncü işlem gününe ABD Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı öncesinde yön arayışıyla başladı. Artan tahvil faizleri ve para politikasında daha sıkı bir döneme girilebileceği beklentisi risk iştahını sınırlıyor.

ABD’de önceki seansta üç büyük endeks de gerilerken Asya tarafında kayıpların ardından sınırlı tepki alımları görülüyor. Avrupa piyasalarının da Fed kararına kadar daha temkinli bir görünüm sergilemesi bekleniyor.

Wall Street ikinci günü de kayıpla kapattı

ABD borsalarında salı günü satışlar devam etti. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,63, S&P 500 yüzde 0,45 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,78 geriledi.

Teknoloji hisselerinde yapay zekâ yatırımlarının temposuna ilişkin tartışmalar baskı yaratırken, yükselen tahvil faizleri de hisse senetlerinin cazibesini azalttı. Böylece Wall Street iki günü üst üste düşüşle tamamladı.

Tahvil faizi yüzde 5 eşiğini test etti

Piyasaların en önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5 seviyesini aşarak uzun yılların en yüksek bölgelerine çıktıktan sonra Asya işlemlerinde yüzde 4,99 civarına geriledi.

Yüksek tahvil getirileri yatırımcıların hisse senetlerinden daha düşük riskli varlıklara yönelmesine neden olurken şirketlerin finansman maliyetlerine ilişkin endişeleri de artırıyor.

Asya borsalarında yön arayışı

Asya-Pasifik piyasalarında ise Fed kararı öncesinde karışık seyir görülüyor. Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,1 civarında gerilerken Japonya dışındaki MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 0,3 civarında yükseliyor.

Bölge piyasalarında son dört seansta görülen satışların ardından bazı endekslerde tepki alımları öne çıkarken yatırımcıların büyük bölümü Fed’in kararını ve faizlerin bundan sonraki yönüne ilişkin mesajları bekliyor.

Avrupa üç ayın dibine geriledi

Avrupa borsaları önceki günü kayıpla kapattı. STOXX 600 Endeksi yaklaşık yüzde 0,3 gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi.

Fransa’da CAC 40 yüzde 0,34, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,40 ve Almanya’da DAX yüzde 0,07 değer kaybetti. Bankacılık ve finans hisselerindeki satışlar Avrupa piyasalarındaki baskının öne çıkan nedenlerinden biri oldu.

Gözler artık Fed’in vereceği mesajda

Vadeli işlemlerde Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 90’ın üzerinde fiyatlanıyor. Bu nedenle piyasaların asıl odak noktası kararın kendisinden çok Fed’in bundan sonraki toplantılar için vereceği mesaj olacak.

Fed’in yeni faiz artışlarına açık kapı bırakması halinde tahvil faizlerinde yükselişin yeniden hızlanması ve borsalarda dalgalanmanın artması beklenebilir. Daha sınırlı bir sıkılaşma mesajı ise son günlerde baskı altında kalan hisse piyasalarında rahatlama sağlayabilir.