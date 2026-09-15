Küresel borsalar Fed baskısı altında

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Küresel borsalarda haftanın ikinci işlem gününde tek yön oluşmadı. Wall Street ve Avrupa dünkü kayıpların ardından temkinli görünümünü korurken Asya’da Japonya yükseliyor, Hong Kong ve Avustralya ise geriliyor.

Wall Street ve Avrupa günü kayıpla kapattı

Küresel borsalardaki baskının ilk işaretleri haftanın ilk işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarında görüldü.

Wall Street'te S&P 500 yüzde 0,5 düşerek 7 bin 619,98 puana gerilerken Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 kayıpla 52 bin 421,20 puandan kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle yüzde 0,6 geriledi ve 26 bin 186,41 puana indi.

Yapay zekâ ve yarı iletken şirketleri satışların merkezinde yer aldı. Nvidia yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken yarı iletken sektöründeki düşüş çok daha belirgin oldu.

Avrupa borsalarında da benzer bir tablo görüldü. STOXX Europe 600 Endeksi yaklaşık yüzde 0,5 gerilerken teknoloji hisselerindeki kayıp yüzde 2'yi aştı. Buna karşılık Londra borsası enerji ve bazı savunma hisselerinin desteğiyle kıta Avrupa'sından pozitif ayrıştı.

Böylece küresel borsalar yeni güne, ABD ve Avrupa'da risk iştahının zayıfladığı bir zeminde başladı.

Asya borsalarında yönler ayrıştı

Salı sabahı Asya borsalarında ise Wall Street'teki kayıpların tamamına yayılan bir satış dalgası görülmüyor.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi sabah işlemlerinde yüzde 0,8 civarında yükseliyor. Japon teknoloji hisselerindeki toparlanma endeksi desteklerken SoftBank'taki güçlü yükseliş de piyasaya katkı sağlıyor.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,1 civarında artıda seyrediyor. Hong Kong Hang Seng Endeksi yaklaşık yüzde 0,2 gerilerken Güney Kore'de KOSPI Endeksi yataya yakın hareket ediyor.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi ise yaklaşık yüzde 0,9 düşüşle bölgedeki en zayıf endekslerden biri olarak öne çıkıyor.

Asya'daki bu ayrışma, küresel borsalarda yatırımcıların tamamen riskten kaçmadığını ancak yüksek faiz ve enerji fiyatları nedeniyle yeni pozisyonlarda seçici davrandığını gösteriyor.

Tahvil faizi yüzde 5'i gördü

Küresel borsalar açısından en önemli baskı unsurlarından biri tahvil piyasasında yaşanıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü işlemler sırasında yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarak 2023'ten bu yana ilk kez bu eşiği gördü. Faiz daha sonra yüzde 4,98 civarına çekilse de yüzde 5 sınırının aşılması hisse senedi piyasalarında dikkatle izleniyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş özellikle yüksek değerlemeyle işlem gören teknoloji hisselerini etkiliyor. Risksiz kabul edilen tahvillerde getirinin yükselmesi, hisse senetlerinin yatırımcı açısından göreli cazibesini azaltırken şirketlerin finansman maliyetleri üzerinde de baskı yaratıyor.

Benzer hareket Avrupa ve Japonya tahvillerine de yansıyor. Almanya'nın uzun vadeli tahvil faizlerinde yılların en yüksek seviyeleri görülürken Japonya'da da faizler merkez bankasının yeni bir artışa gidebileceği beklentisiyle yükseliyor.

Petrol fiyatları da borsaların önündeki diğer önemli risk olarak öne çıkıyor. Brent petrol 107 dolar civarında, ABD tipi ham petrol ise 103 dolara yakın seyrediyor. Enerji fiyatlarının yüksek kalması, küresel enflasyonun yeniden güçlenebileceği endişesini artırıyor.

Küresel borsaların gözü Fed'de

Küresel borsalar için haftanın en kritik başlığı bugün başlayan Fed toplantısı olacak.

ABD Merkez Bankasının iki günlük toplantısı 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı çarşamba günü açıklanacak ve ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın toplantısı düzenleyecek.

Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde Fed, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden faiz artırmış olacak.

Ancak küresel borsaların vereceği tepki yalnızca faiz kararına bağlı olmayacak. Fed'in bundan sonraki toplantılara ilişkin mesajları, yeni ekonomik tahminleri ve enflasyona karşı ne kadar sıkı bir politika izleyeceği hisse senetlerinin yönü açısından daha önemli olabilir.

Haftanın ilerleyen bölümünde Japonya Merkez Bankasının toplantısı da yakından izlenecek. Japonya'da yeni bir faiz artışı beklentisi, özellikle Asya borsaları ve yen üzerinde oynaklığı artırabilir.

Küresel borsalar böylece aynı anda üç önemli baskıyla karşı karşıya bulunuyor: yükselen tahvil faizleri, 100 doların üzerinde kalan petrol ve yeniden sıkılaşmaya hazırlanan büyük merkez bankaları.

Bu üç başlıktan birinde yaşanacak rahatlama borsalara destek sağlayabilir. Ancak petrol fiyatlarının yüksek kaldığı ve tahvil faizlerinin yüzde 5 çevresinde seyrettiği bir ortamda yatırımcıların risk iştahının kısa vadede sınırlı kalması bekleniyor.