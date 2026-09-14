Lansman sonrası gözler Apple'da! Tarihi zirvesini yeniden test edebilir

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Teknoloji hisselerindeki satış baskısına rağmen alım ilgisini koruyan Apple'da, tarihi zirveye dönüş ihtimali yeniden gündemde. Yaklaşık 326,57 dolardan işlem gören hissede, yükselişin devamı açısından 329,10 dolar seviyesi yakından izleniyor.

Faiz artışı endişeleri büyüme odaklı teknoloji şirketlerini baskılarken, Apple'ın güçlü finansal sonuçları ve hizmetler alanındaki büyüme beklentileri hisseye destek sağlıyor. Ancak yeni ürünlerin kârlılığa etkisine ilişkin kaygılar, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.

Zirveye giden yolda kritik eşik

Teknik değerlendirmeye göre, Apple hissesinin günü 329,10 doların üzerinde tamamlaması, 343,50-345,14 dolar aralığındaki tarihi zirve bölgesinin yeniden test edilmesinin önünü açabilir.

Hissenin 304,10 dolardaki 200 günlük fiyat ortalamasının üzerinde bulunması, yükseliş görünümünü destekliyor. Alım ve satım hareketlerinin gücünü ölçen RSI göstergesinin 58,9 seviyesinde olması da hissenin henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadığına işaret ediyor. Artan işlem hacmi, yükselişi destekleyen diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık 329,10 dolarlık direncin aşılamaması halinde, alıcıların devreye girebileceği 314-316,50 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Analistlerin beklentileri ayrışıyor

Apple için analistlerin ortalama hedef fiyatı 334,91 dolar seviyesinde bulunuyor. Yükseliş bekleyenler, şirketin hizmet gelirlerine ve piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılığına odaklanıyor.

Temkinli yaklaşanlar ise katlanabilir iPhone'un fiyatlandırmasının kâr marjları üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyor. Jefferies de fiyatlandırma ve yeni ürünlerin kârlılığa olası etkileri nedeniyle hisse için "sat" tavsiyesi veriyor.

Şirketin gelecek bilançosu, yeni iPhone modellerine yönelik talep ve olası ek hisse geri alımları, fiyatın yönü açısından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.