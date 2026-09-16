Türk ekonomileri için yeni yol haritası: Ticaret ve yatırımlarda yeşil dönem

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan “Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu”, “Yeşil Ekonomiye Geçiş” temasıyla yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre rapor, Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET), TDT Genel Sekretaryası ve Türk Yatırım Fonu iş birliğinde hazırlanarak Türk Akademisi tarafından kamuoyuna sunuldu.

Türk dünyasının yeşil dönüşüm potansiyeli ele alındı

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan rapora, İhracat Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü katkı sağladı.

Çalışmada ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının katkıları yer aldı.

Raporda, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik potansiyelinin yanı sıra yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında ortaya çıkan fırsatlar değerlendirildi.

Çalışmada, TDT 2040 Vizyonu doğrultusunda Türk dünyasının sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapıya kavuşması, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Yeşil dönüşümde ortak hedefler

Türkiye'nin, 6 Kasım 2024'te Bişkek'te gerçekleştirilen 11. TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen “Türk Yeşil Vizyonu” çerçevesinde bölgedeki yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda çevre dostu üretim ve ticaretin geliştirilmesi, yeşil enerji kaynaklarının etkin kullanılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Türk dünyasının küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Türk dünyasının ortak ekonomik geleceğine yönelik çalışmaların sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ekseninde devam edeceğini bildirdi.