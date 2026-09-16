TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16,4 milyona dayandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Geçen yıl temmuz ayında 16 milyon 114 bin 128 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 16 milyon 393 bin 563 kişiye yükseldi. Böylece ücretli çalışan sayısında bir yılda yaklaşık 279 bin kişilik artış kaydedildi.

Sanayide çalışan sayısı geriledi

Sektörler bazında yıllık değişimler farklılık gösterdi. Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

Aylık bazda değişim olmadı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişmedi.

Aylık bazda ücretli çalışan sayısı sanayide yüzde 0,1 azalırken, inşaat sektöründe değişim göstermedi. Ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,1 artış kaydedildi.