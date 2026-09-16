Son dakika: TÜİK açıkladı: Sektörlerin kâr ve zarar tablosu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin 'Sektör Bilançoları' verilerini yayımladı.

Buna göre kapsamdaki firmaların toplam net kârı 2 trilyon 237 milyar 612 milyon TL oldu.

İmalat, hem net kâr hem de aktif büyüklüğünde sektörler arasında ilk sırayı alırken, en yüksek net zarar ulaştırma ve depolamada kaydedildi.

En fazla firma toptan ve perakende ticaret sektöründe

Araştırma kapsamındaki 1 milyon 150 bin 191 firmanın sektörlere dağılımında, toptan ve perakende ticaret öne çıktı.

Bu sektörde 356 bin 973 firma faaliyet gösterirken, imalat sektöründeki firma sayısı 185 bin 933 oldu.

En yüksek aktif büyüklük imalatta

Firmaların toplulaştırılmış bilançosunda toplam aktif büyüklüğü 123 trilyon 970 milyar 539 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı 67 trilyon 229 milyar 429 milyon TL, öz kaynakların toplamı ise 56 trilyon 741 milyar 110 milyon TL oldu.

İmalat sektörü, 33 trilyon 54 milyar 231 milyon TL aktif büyüklüğüyle ilk sırada yer aldı. Toptan ve perakende ticaret sektörü de 25 trilyon 89 milyar 616 milyon TL ile ikinci sıraya yerleşti.

Öz kaynak büyüklüğünde de sıralamanın başında imalat bulunuyor. Sektörün öz kaynakları 15 trilyon 425 milyar 939 milyon TL olurken, toptan ve perakende ticarette bu tutar 8 trilyon 793 milyar 885 milyon TL olarak gerçekleşti. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 8 trilyon 446 milyon TL ile üçüncü sırayı aldı.

İmalatın net kârı 873 milyar lirayı aştı

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablolarına göre imalat sektörü, 873 milyar 989 milyon TL net kâr elde etti. Bu sektörü 676 milyar 724 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret, 229 milyar 69 milyon TL ile inşaat izledi.

Buna karşılık ulaştırma ve depolama sektörü yılı 107 milyar 223 milyon TL net zararla kapattı. Gayrimenkul faaliyetlerinde ise net zarar 43 milyar 693 milyon TL olarak hesaplandı.

Sektör Bilançoları kapsamındaki firmaların toplam net satışları 107 trilyon 724 milyar 696 milyon TL'ye, toplam faaliyet kârı da 5 trilyon 571 milyar 364 milyon TL'ye ulaştı.