Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona dayandı: Otomobil kayıtlarında sert düşüş

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Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı.

Aylık bazda kayıt sayısı minibüste yüzde 12,2 ve otobüste yüzde 0,3 artarken; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 geriledi.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 20,1 düştü. Yıllık bazda otomobil kayıtlarındaki düşüş yüzde 30,5'i buldu.

Aynı dönemde otobüs kayıtları yüzde 12,9, minibüs kayıtları yüzde 0,7 artarken; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 14, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 düşüş kaydedildi.

Trafikteki araç sayısı 34,9 milyonu geçti

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

917 bin taşıt el değiştirdi

Ağustos ayında 917 bin 143 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobiller oluşturdu.

Otomobilleri yüzde 13,7 ile kamyonet, yüzde 12,5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör, yüzde 1,9 ile kamyon, yüzde 1,8 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Ağustosta 66 bin otomobilin kaydı yapıldı

Ağustos ayında 66 bin 48 otomobil trafiğe kaydedildi. Yeni kayıtlarda Renault yüzde 12,3 ile ilk sırada yer alırken, Volkswagen yüzde 8,5, Hyundai yüzde 8,4, TOGG yüzde 7,3 ve Toyota yüzde 7,2 pay aldı.

Bu markaları Peugeot, Skoda, Mercedes-Benz, Citroen, Kia, Fiat, Nissan, Opel, Volvo, Dacia, BMW, Chery, Audi, Honda ve Jeep izledi.

Sekiz ayda 1,34 milyon taşıt trafiğe çıktı

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artışla 41 bin 641'e yükseldi. Böylece yılın ilk sekiz ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 300 bin 493 arttı.

Yeni otomobillerde hibrit ve elektriklinin payı yükseldi

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydedilen 600 bin 859 otomobilin yüzde 40,8'i benzinli, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 18,1'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG'li araçlardan oluştu.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 otomobilin ise yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,2'si LPG'li, yüzde 5'i hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli araçlardan oluştu.

En çok gri otomobil tercih edildi

Yılın ilk sekiz ayında kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,5'i 1300 cc ve altında motor hacmine sahip araçlardan oluştu. Bunu yüzde 16,7 ile 1401-1500 cc, yüzde 14,3 ile 1501-1600 cc motor hacmine sahip otomobiller takip etti.

Renk tercihlerinde ise gri açık ara ilk sırada yer aldı. Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydedilen otomobillerin 249 bin 624'ü, başka bir ifadeyle yüzde 41,5'i gri oldu. Beyazın payı yüzde 25,5, siyahın yüzde 12, mavinin ise yüzde 9,9 olarak kaydedildi.