Konut fiyatlarında reel düşüş dokuzuncu aya taşındı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ile Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 236,8 seviyesine çıktı. Konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 23 yükselirken, reel olarak yüzde 6,5 geriledi.

Konut fiyatlarında reel düşüş dokuzuncu ayında

Konut fiyatlarında reel düşüş Aralık 2025’te başladı ve ağustosta dokuzuncu aya taşındı. Reel kayıp mayısta yüzde 6,1, haziranda yüzde 5,8 ve temmuzda yüzde 5,1 olarak gerçekleşirken, ağustosta yeniden artarak yüzde 6,5'e çıkmış oldu.

Konut fiyatlarında en yüksek artış Bingöl'de

Bölgesel verilere göre konut fiyatlarında yıllık en yüksek artış yüzde 27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'u kapsayan bölgede gerçekleşti.

En düşük artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Üç büyükşehir arasında konut fiyatları ağustosta aylık bazda İstanbul'da yüzde 1,9, Ankara'da yüzde 1,5 ve İzmir'de yüzde 2,7 yükseldi.

Yıllık artış İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 24,8 ve İzmir'de yüzde 23,3 oldu.

Yeni kiracıların kirası yüzde 26,4 arttı

Yeni Kiracı Kira Endeksi ise ağustosta aylık yüzde 2,3 yükseldi. Yeni kiracıların kira fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 26,4 artarken, reel olarak yüzde 3,9 azaldı.

Üç büyükşehirde aylık kira artışı İstanbul'da yüzde 4,9, Ankara'da yüzde 2,6 ve İzmir'de yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 34,5, Ankara'da yüzde 28,3 ve İzmir'de yüzde 25,5 artış kaydedildi.

Bölgesel bazda yeni kiracı kiralarının en fazla arttığı yer yüzde 34,5 ile İstanbul oldu. En düşük yıllık artış ise yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.