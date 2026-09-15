Bütçe ağustosta fazla verdi: 8 aylık açık 1,3 trilyon lirayı aştı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2026 dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi ağustosta 12 milyar 852 milyon lira fazla verdi.

Ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artarak 1 trilyon 654 milyar 910 milyon liraya ulaştı. Bütçe giderleri ise yüzde 37,8 artışla 1 trilyon 642 milyar 58 milyon lira oldu.

8 aylık açık 1,3 trilyon lirayı geçti

Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 36 artarak 10 trilyon 854 milyar 652 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bütçe giderleri yüzde 36,8 artışla 12 trilyon 162 milyar 740 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi yılın ilk 8 ayında 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık verdi.

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