Bakan Şimşek’ten memur ve emekliye zam açıklaması: En az enflasyon kadar...

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Habertürk canlı yayınında konuşan Şimşek, OVP’nin kamu ve özel sektör açısından farklı işlevleri olduğunu belirterek, “OVP’nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası” dedi.

"Maaşlara en az enflasyon kadar zam verdik"

Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına ilişkin de mesaj veren Şimşek, ücret artışlarında enflasyonun gözetildiğini söyledi. Şimşek, "Biz her zaman kamu çalışanlarının, emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan aşağıda olurdu"

Ekonomi politikalarında son üç yıldaki çerçevenin korunduğunu ifade eden Şimşek, dezenflasyon sürecinin istenilen hızda ilerlemediğine dikkat çekti.

Dış gelişmelerin süreç üzerinde etkili olduğunu belirten Şimşek, “Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu” diye konuştu.

"Savaşın emtia fiyatlarını da yukarı çekti"

Savaşın enflasyona etkisinin yalnızca enerji fiyatları üzerinden gerçekleşmediğini söyleyen Şimşek, emtia fiyatlarındaki yükselişin de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Türkiye’de enflasyonun yüksek olması nedeniyle dışarıdaki fiyat artışlarının etkisinin daha fazla hissedildiğini dile getiren Şimşek, “Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“Tahminler o günün koşullarını yansıtır”

OVP’de yer alan tahminlere ilişkin de konuşan Şimşek, tahminlerin hazırlandıkları dönemdeki ekonomik koşullara göre şekillendiğine işaret etti.

Şimşek, “Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz” dedi.

OVP’de en bağlayıcı hedef bütçe

Program açısından en bağlayıcı hedefin bütçe olduğunu vurgulayan Şimşek, bütçenin büyük ölçüde kamunun kontrolünde bulunduğunu söyledi.

Bütçe açığının milli gelire oranında hedeflerden daha iyi sonuç alındığını kaydeden Şimşek, “OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik” diye konuştu.

2026 yılında eşel mobil sisteminin uygulandığını hatırlatan Şimşek, “2026’da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik” ifadelerini kullandı.

“Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak”

Büyüme görünümüne de değinen Şimşek, yaşanan dış şoklara rağmen ekonominin büyümeye devam edeceğini söyledi.

Şimşek, “Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil” dedi.

Şimşek'in açıklamalarının devamı şu şeklide:

Mali disiplini tesis edeceğiz dedik. OVP sayesinde birçok hedef başarıldı. Kur korumalı mevduattan bu doğrultuda çıktık. Rezervler mesele olmaktan çıktı. Büyüme ılımlı ama dünyaya oranla makul seviyede.

Enflasyonda modelin öngördüğünden daha fazla atalet var. Çünkü geçmişe endeksleme güçlü. Kirada, eğitimde ve ücretlerde endekslemeler oldukça güçlü.

Kur tarafında yüzde 30-40'lık bir geçişkenlik var.

Politika çerçevesinde ve yönünde bir değişiklik yok. Hedefler büyük oranda tutuyor.

Dezenflasyon fiyatları düşmesi değil, fiyat artışlarının yavaşlamasıdır. Burada büyük ölçüde bir başarı var.

Dezenflasyon 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başladı. Para politikası temel mal enflasyonunda daha etkili. Bu gibi alanlarda dezenflasyonun etkili olduğu görülüyor.

TÜİK, uluslararası standartlar neyse o yönde veri üretiyor.

Rakamlara baktığınızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var. Tabii ki biz hedeflerde ciddi ölçüde iddialıydık. Özellikle hizmetlerde atalet vardı ama orada da tepki vermeye başladı.

Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık. Başlangıçta öngördüğümüz zaman çizelgesi bir miktar uzayabilir.

Hayat pahalılığı bizim en büyük önceliğimizdir. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var.

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