JPMorgan’dan dikkat çeken hamle: "Çok ucuz" deyip alıma başladı

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JPMorgan Asset Management Baş Yatırım Sorumlusu ve Sabit Getirili Yatırımlar Küresel Başkanı Bob Michele, uzun vadeli tahvil piyasasında son dönemde görülen satışların aşırı seviyelere ulaştığını belirterek ekibinin yeniden alım yapmaya başladığını açıkladı.

Michele, ABD, Japonya ve Avustralya'nın uzun vadeli devlet tahvillerinde alıma geçtiklerini söyledi. Mevcut fiyat seviyelerini “basitçe çok ucuz” olarak nitelendiren Michele, tahvil piyasasındaki sert satışların ardından “azami acı noktasına” gelindiğini ifade etti.

Merkez bankalarının kararlarına dikkat çekti

Tahvil piyasasında son dönemde yaşanan hareketleri merkez bankalarının para politikası adımlarıyla birlikte değerlendiren Michele, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımıyla başlayan sürecin Fed'in kararıyla devam ettiğine dikkat çekti.

Sürecin cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) kararıyla tamamlanacağını belirten Michele, bu dönemin tahvil piyasası açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini kaydetti.

Michele, “dominoların düşmeye başladığını” belirterek merkez bankalarının attığı sıkılaştırma adımlarının tahvil getirilerindeki yükselişin sonuna yaklaşılmasında etkili olabileceğini değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmeler de belirleyici olabilir

Michele'ye göre para politikasındaki sıkılaşmanın sürmesinin yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik koşulların sakinleşmesi de tahvil getirilerinin zirve seviyelerine ulaşması açısından önemli bir işaret olabilir.

ABD Hazine tahvillerinde son dönemde görülen yoğun satışlar, Fed'in 2023'ten bu yana ilk faiz artırımına hazırlanması öncesinde 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinin uzun yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden olmuştu.

Michele ise satış baskısının özellikle getiri eğrisinin uzun vadeli bölümünde aşırıya kaçtığı görüşünde.

Bessent'in programını işaret etti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in geçen ay başlattığı uzun vadeli borç geri alım programına da değinen Michele, programın piyasada önemli bir denge unsuru oluşturduğunu söyledi.

Bessent'in gerekli görülmesi halinde programı genişletebileceğini belirten Michele, bu tür adımların uzun vadeli tahviller üzerindeki satış baskısının dengelenmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Fed'in kontrolü tartışması

Uzun vadeli tahvil getirilerinde yaşanan hızlı yükselişin piyasalarda Fed'in para politikası üzerindeki kontrolünü kaybettiği yönündeki algıyı artırdığına dikkat çeken Michele, Fed'in faiz artırımının bu açıdan da önem taşıdığını belirtti.

Michele, faiz artırımının politika yapıcıların para politikası üzerindeki kontrolünü koruduğunu göstermesine yardımcı olabileceğini ifade ederken, tahvil piyasasındaki son hareketlerin para politikasına duyulan güven açısından da önem taşıdığını kaydetti.