Bu akşam Fed faiz kararı saat kaçta? Fed faizleri artıracak mı yoksa sabit mi bırakacak?

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Küresel piyasaların beklediği büyük gün geldi. Fed bu akşam aldığı faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. Merak edilen konu Fed'in faiz artırıp artırmayacağı... Öte yandan karar saatini bilmeyenler ise "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta" sorusuna cevap arıyor.

Fed faiz kararı saat kaçta?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bu akşam saat 21.00'de duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh 21. 30'da açıklamalarda bulunacak. Warsh'ın güvercin mi yoksa şahin tonda mı konuşacağı merak konusu...

Faizler artacak mı?

Bugün itibarıyla piyasaların yüzde 90'ı 25 baz puan faiz artışı bekliyor. Bazı ekonomistler ise 10 yıllık ve 30 yıllık devlet tahvili getirisinin yüzde 5'i geçmesi nedeniyle Fed'in faizleri sabit bırakacağını savunuyor.