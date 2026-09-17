Altın fiyatlarında sert yükseliş: Ons altın yüzde 2,4 prim yaptı

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Altın piyasasında dolar, petrol ve tahvil faizlerindeki hareketlerin etkisi belirginleşti. Jeopolitik risklerle birlikte güvenli liman talebinin güçlenmesi değerli metalleri desteklerken, yatırımcılar küresel merkez bankalarının faiz kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin para politikası sinyallerini de yakından izliyor.

Ons altın 4 bin 370 dolara yükseldi

Spot piyasada altının ons fiyatı 17 Eylül 2026'da TSİ 17.16 itibarıyla yüzde 2,4 değer kazanarak 4 bin 370 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,54 yükselişle 4 bin 410 dolara çıktı.

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 4,5'i aşan artışla 66 dolara yükseldi. Londra'da gümüş yüzde 3,8 değer kazanarak 65,38 dolara çıktı. Platin ve paladyum fiyatlarında da artış görüldü.

Altın fiyatları neden yükseldi?

Analistlere göre altın fiyatlarındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin yedi haftanın zirvesinden gevşemesi etkili oldu.

Analistler, enflasyonist baskılar nedeniyle altın ve enerji fiyatları arasında güçlü bir ters korelasyon oluştuğuna dikkat çekiyor. Enerji fiyatlarındaki düşüşün altın piyasası üzerindeki baskıyı hafiflettiği belirtiliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan aşırı tepkinin düzeltilmesi de altını destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Bununla birlikte yüksek enflasyon ve faiz ortamının kısa vadede altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabileceği kaydedildi.

Fed'in faiz kararı da piyasaların gündeminde

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir gün önce faiz oranlarını yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltme kararını ve gelecek döneme ilişkin politika sinyallerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Küresel faiz görünümünde İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını sabit tuttu. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ise faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve borçlanma maliyetlerini artırma sinyali vermesi bekleniyor.

UBS altının orta ve uzun vadeli görünümüne dikkat çekti

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'nin analizinde, kısa vadeli oynaklığa rağmen altının orta ve uzun vadeli görünümünü destekleyen faktörlere işaret edildi.

UBS; büyüyen mali açıklar, artan borç yükleri, ABD dolarında beklenen zayıflama ve Fed'in gelecek yıl yeniden faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki öngörüsünün, kısa vadeli oynaklığa rağmen altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Brent petrol yüzde 2,8 geriledi

Altının yükseldiği saatlerde petrol fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 2,8 azalarak 102,86 dolara geriledi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 1,77 düşüşle 100,62 dolardan işlem gördü.