BDDK devreye girdi: Bankaların hisse geri alımında kritik değişiklik

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların hisse geri alımlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararına göre, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndan geri aldığı kendi hisseleri için yıl sonuna kadar sermaye hesaplamalarında kolaylık sağlanacak.

Bu kapsamda geri alınan hisseler, 31 Aralık 2026'ya kadar bankaların çekirdek sermayesinden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

Söz konusu paylar aynı dönemde kredi riskine ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarının da dışında bırakılacak. Böylece bankaların 16 Eylül sonrasında gerçekleştireceği hisse geri alımlarının sermaye yeterliliği üzerindeki etkisi yıl sonuna kadar sınırlandırılmış olacak.