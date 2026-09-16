BDDK'dan Golden Global için kritik karar: Ortaklık haklarını TMSF kullanacak

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin toplam yüzde 99,98’lik hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.

BDDK’nın 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararına göre, Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bankada Emir Kaya’ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’na ait yüzde 32 ve Recep Kaba’ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerle ilgili temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

Karar, bankada yaşanan likidite sorunu sonrası bankacılık sistemindeki vasfını yerine getiremeyeceğinin anlaşılması nedeniyle alındı.

Karar, bankadaki hisselerin mülkiyetinin TMSF’ye devredildiği anlamına gelmiyor. Düzenleme söz konusu paylara bağlı temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kapsıyor.