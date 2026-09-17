Düğün yapacaklara kötü haber: Menü fiyatlarına yüzde 31 zam

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İstanbul’da İBB’ye ait düğün ve davet salonlarını kullanmayı planlayanları ilgilendiren yeni fiyatlar belli oldu. İBB Meclisinin eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, İşletmeler Şube Müdürlüğünün hazırladığı “2027 Yılı Ücret Tarifesi” görüşüldü.

Saraçhane’deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında yapılan toplantıda, düğün ve davet salonlarında sunulan menülerin yeni fiyatları oylamaya sunuldu. Teklif Mecliste kabul edildi.

En yüksek zam buket menüye geldi

Yeni tarifede en yüksek artış oranı yüzde 31 ile buket menüde gerçekleşti. 400 lira olan buket menünün fiyatı 525 liraya yükseltildi.

Nilüfer menünün fiyatı yüzde 22 zamla 450 liradan 550 liraya, zeytinyağlı tabağının fiyatı ise yüzde 17 artışla 150 liradan 175 liraya çıktı.

Hafta içi ve hafta sonu düğün menüsü fiyatları değişti

İBB’nin düğün ve davet salonlarındaki diğer menüler için hafta içi ve hafta sonu ayrı fiyatlar belirlendi.

Erguvan menünün hafta içi fiyatı yüzde 7 artışla 750 liradan 800 liraya, hafta sonu fiyatı ise yüzde 6 zamla 900 liradan 950 liraya yükseltildi.

Mimoza menünün hafta içi fiyatı yüzde 6 zamla 900 liradan 950 liraya, hafta sonu fiyatı yüzde 5 artışla 1050 liradan 1100 liraya çıkarıldı.

Kardelen ve açelya menünün yeni fiyatları ne kadar?

Kardelen menünün hafta içi fiyatı yüzde 11 artışla 900 liradan 1000 liraya, hafta sonu fiyatı ise yüzde 10 zamla 1050 liradan 1150 liraya yükseldi.

Açelya menünün hafta içi fiyatı yüzde 5 artışla 1050 liradan 1100 liraya, hafta sonu fiyatı ise yüzde 4 zamla 1200 liradan 1250 liraya çıkarıldı.

Lale ve elit menü fiyatları da yükseldi

Yeni tarifeyle lale menünün hafta içi fiyatı yüzde 11 zamla 1125 liradan 1250 liraya, hafta sonu fiyatı yüzde 10 artışla 1275 liradan 1400 liraya çıktı.

Elit menünün hafta içi fiyatı yüzde 2 artarak 2 bin 100 liradan 2 bin 150 liraya, hafta sonu fiyatı ise yüzde 2 zamla 2 bin 400 liradan 2 bin 450 liraya yükseltildi.

İBB düğün salonlarında yeni fiyatlar ne zaman geçerli olacak?

İBB Meclisinde kabul edilen 2027 Yılı Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak.

Teklifte ayrıca düğün, davet ve organizasyon salonlarında indirim uygulanmadığı belirtildi. Böylece İBB’nin işlettiği salonlarda yeni yılda uygulanacak menü fiyatları kesinleşmiş oldu.