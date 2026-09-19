Petrol fiyatlarında ibre tersine döndü: İki haftalık seri sona erdi

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Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki arz endişelerinin hafiflemesi ve ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftayı düşüşle tamamladı. Böylece petrol piyasasında yaklaşık yüzde 20'lik yükselişin yaşandığı iki haftalık kazanç serisi sona erdi.

Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 1,6 düşüşle 103,19 dolardan kapanırken, ekim vadeli ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol yüzde 2,3 gerileyerek 99,53 dolara indi.

WTI, 9 Eylül'den bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Haftalık bazda Brent petrol yüzde 1,5, WTI ise yüzde 0,7 değer kaybetti.

Arz endişeleri fiyatları yükseltmişti

Petrol fiyatları haftanın başında Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın devre dışı kalmasının ardından yükselişe geçmişti. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara alternatif olarak kullanılan hattın uzun süre kapalı kalması halinde küresel petrol arzının yüzde 4'e varan bölümünün etkilenebileceği belirtilmişti.

Boru hattının Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasında artan gerilim sırasında zarar görmesi, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Husilerin Yemen'in batısındaki etkinliğini artırması da petrol piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Bölgedeki gelişmeler, Suudi Arabistan'ın küresel piyasalara petrol sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına ilişkin riskleri gündemde tutuyor.

Suudi Arabistan'dan piyasayı rahatlatan adımlar

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'ndaki akışı kısmen yeniden başlatabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Bloomberg News'e göre Riyad yönetimi, hattın kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içerisinde yeniden devreye almayı hedefliyor. Daha önceki haberlerde hattın yeniden faaliyete geçmesinin haftalar sürebileceği belirtilmişti.

Suudi Arabistan'ın Umman'ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle Asyalı rafinerilere ilave petrol kargoları sunması da arz kaybına yönelik kaygıların azalmasına katkıda bulundu. Ülkenin son haftalarda doğu kıyısından yaptığı petrol ihracatını artırdığı da belirtiliyor.

Buna karşılık boru hattındaki kesintinin etkileri tamamen ortadan kalkmış değil. Saudi Aramco'nun Avrupa'daki müşterilerine gelecek ay petrol sevkiyatı yapılmayacağını bildirdiği aktarıldı.

ABD-İran hattında diplomasi beklentisi

Petrol fiyatlarının gerilemesinde ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla azaltılabileceğine yönelik beklentiler de etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde yaptığı açıklamada savaşın sonuna yaklaşılmasını umduğunu belirterek İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı dahil üst düzey İranlı yetkililere gelecek hafta New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmaları için vize verdiği de bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Washington ve Tahran'a itidal çağrısında bulunurken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Çinli ve Pakistanlı yetkililerle temaslarda bulundu.

Hürmüz'de gerilim sürüyor

Diplomasi beklentilerine rağmen Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler tamamen ortadan kalkmış değil.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, cuma günü Togo bayraklı bir petrol tankerinin "yasa dışı geçiş" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlık devam ederken, bölgede yaşanabilecek yeni gelişmelerin petrol fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.