Warren Buffett’tan tarihi karar: 60 yıllık dönem resmen sona erdi

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Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett, 60 yılı aşkın süredir yön verdiği Berkshire Hathaway’de yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı. 96 yaşındaki Buffett’ın yerine oğlu Howard Buffett geçti. Efsanevi yatırımcı ise şirketle bağını koparmayarak yönetim kurulu üyeliğini sürdürecek ve onursal başkan olacak.

ABD merkezli yatırım holdingi Berkshire Hathaway’de tarihi bir görev değişimi yaşandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Warren Buffett, yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı.

Kararın hemen yürürlüğe girdiği belirtilirken Buffett’ın onursal başkan olarak şirkette kalacağı ve yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği bildirildi.

Yerine oğlu Howard Buffett geçti

Uzun süredir hazırlanan halefiyet planı kapsamında yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Buffett’ın oğlu Howard Buffett oturdu. Susan Decker ise bağımsız yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürecek.

Berkshire Hathaway’deki yönetim değişiminin bir diğer önemli ayağı ise daha önce gerçekleşmişti. Greg Abel, yaklaşık dokuz ay önce Buffett’tan CEO’luk görevini devralmıştı.

Abel, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, Warren Buffett’ın oluşturduğu şirket kültürü ile savunduğu değerlerin Berkshire’ın merkezinde kalacağını, Howard Buffett’ın da bu değerlerin korunmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

Buffett'tan dikkat çeken mesaj: Zamana karşı kimse kazanamaz

Warren Buffett, hissedarlara gönderdiği mektupta yaşına ve görev değişimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Zamana karşı kimse kazanamaz” diyen Buffett, zamanın kendisine karşı cömert davrandığını belirterek Berkshire’ın geleceğine her zamankinden daha fazla güvendiği bir noktaya ulaştığını görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Buffett, yeni yönetim yapısını anlatırken CEO Greg Abel ile oğlu Howard Buffett’ın görevlerini de net biçimde ayırdı.

“Greg şirketi yönetiyor, Howard ise şirketin kültürünü ve değerlerini koruyacak” ifadelerini kullanan Buffett, bu iki unsurun Berkshire’ın bilançosundaki herhangi bir varlıktan daha değerli olduğunu vurguladı.

34 yaşında başladı, 1 trilyon dolarlık deve dönüştürdü

Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway serüveni 1965 yılında başladı. Henüz 34 yaşındayken zor durumdaki bir tekstil şirketinin kontrolünü alan Buffett, sonraki 60 yılı aşkın sürede Berkshire’ı dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirdi.

Bugün piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar olan Berkshire Hathaway; sigortadan enerjiye, demiryollarından sanayi şirketlerine kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor.

Şirket geçen yıl 44,5 milyar dolarlık faaliyet kârı elde ederken, bünyesindeki çalışan sayısı yaklaşık 400 bine ulaştı.

Buffett döneminde Berkshire hisselerinin yıllık bileşik getirisi yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. Bu oran, aynı dönemde S&P 500 endeksinin sağladığı getirinin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Yönetimi bıraksa da ofisten kopmadı

Buffett, CEO’luk koltuğunu Greg Abel’a devretmesinin ardından da Berkshire’daki çalışmalarını sürdürdü. Abel, mart ayında yaptığı açıklamada Buffett’ın Omaha’daki ofise her gün gelmeye devam ettiğini ve kendisine sık sık danıştığını belirtmişti.

Buffett, mayıs ayında Berkshire Hathaway’in geleneksel yıllık hissedarlar toplantısına da katıldı. “Kapitalistlerin Woodstock’ı” olarak anılan toplantıyı ilk kez Buffett yerine Greg Abel yönetti.

Buffett ayrıca temmuz ayında Berkshire’ın Google’ın ana şirketi Alphabet’e yaptığı büyük yatırımın arkasındaki isim olduğunu açıklamıştı. Haziran ayında gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık özel hisse alımının ardından Alphabet, Apple ve American Express’in arkasında Berkshire’ın üçüncü büyük hisse yatırımı konumuna yükseldi.

365,5 milyar dolarlık nakit yeni yönetimin elinde

Görev değişimi, Berkshire Hathaway’in piyasa performansının S&P 500’ün gerisinde kaldığı bir döneme denk geldi. Berkshire hisseleri 2026 yılında yaklaşık yüzde 1 yükselirken, aynı dönemde S&P 500’deki artış yüzde 11’i geçti.

Yeni CEO Greg Abel’ın önündeki en önemli konulardan biri ise Berkshire’ın dev nakit rezervinin nasıl değerlendirileceği olacak. Şirketin nakit varlıklarının 365,5 milyar dolara ulaştığı belirtilirken Abel yönetiminde ikinci çeyrekte 4,5 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirildi.

Buffett ise halefinin performansından memnun olduğunu belirtti. Abel için beklentilerinin başlangıçtan itibaren son derece yüksek olduğunu ifade eden Buffett, yeni CEO’nun bu beklentileri aştığını söyledi.

96 yaşındaki yatırımcı, hissedarlara gönderdiği mektubu “Şirket son derece emin ellerde ve sizlerle birlikte hissedar olarak kalmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle tamamladı.