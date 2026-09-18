Atıştırmalık devleri için tehlike çanları: Önümüzdeki yıllarda iflas edebilirler

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Kilo verme amacıyla kullanılan GLP-1 ilaçlarının hızla yaygınlaşması, yalnızca ilaç sektörünü değil küresel gıda ve perakende sektörünü de etkisi altına almaya başladı. İştahı azaltan ilaçların tüketicilerin yeme ve alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesiyle dünyanın en büyük gıda markalarının milyarlarca dolarlık marka değerinin risk altında olduğu hesaplandı.

Food Dive'ın aktardığı Brand Finance analizine göre, dünyanın en değerli 100 gıda markası GLP-1 ilaçlarının yaygınlaşması nedeniyle toplam 73 milyar dolarlık riskle karşı karşıya.

Araştırmada söz konusu markaların toplam değerinin 278 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu rakamın yaklaşık dörtte birinin GLP-1 ilaçlarının tüketici davranışları üzerindeki etkisine açık olduğu kaydedildi.

Atıştırmalık devleri risk altında

Araştırmaya göre değişimden en fazla etkilenebilecek markaların başında Lay's geliyor. Markanın 15,1 milyar dolarlık değerinin 6,8 milyar dolarlık bölümünün risk altında olduğu hesaplandı.

PepsiCo bünyesindeki beş büyük atıştırmalık markasının toplam riskinin ise 14,1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Dünyada GLP-1 kullanımındaki artıştan en fazla etkilenebilecek 10 gıda markasının 7'sinin ABD merkezli olması dikkat çekti. Doritos, Hershey's, Cheetos, Kellogg's ve Reese's de listede yer alan markalar arasında gösterildi.

ABD'de kullanım oranı hızla yükseldi

Gıda şirketlerinin karşı karşıya olduğu riskin arkasında GLP-1 ilaçlarının hızla yaygınlaşması bulunuyor.

Gallup'un eylül ayında yayımladığı verilere göre, ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 11'i kilo vermek amacıyla iştah baskılayıcı GLP-1 ilaçları kullanıyor. Bu oran 2024 yılında yalnızca yüzde 3 seviyesindeydi.

Food Dive'ın aktardığı verilere göre ABD'de yaklaşık 137 milyon kişi, başka bir ifadeyle yetişkin nüfusun yarısından fazlası söz konusu ilaçları kullanmaya uygun durumda.

Kullanımın daha da yaygınlaşması halinde gıda sektöründeki tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değişebileceği değerlendiriliyor.

Restoran ve market harcamaları azalıyor

GLP-1 ilaçlarının etkisi yalnızca atıştırmalık tüketimiyle sınırlı kalmıyor. Morgan Stanley tarafından yapılan araştırma, ilaçları kullanan tüketicilerin önemli bölümünün restoran ve paket servis harcamalarını azalttığını ortaya koydu. Market alışverişlerinde de benzer ancak daha sınırlı bir eğilim görüldü.

Morgan Stanley analistleri, GLP-1 ilaçlarının tüketici davranışları ile market ve restoran harcamaları üzerinde anlamlı etkiler yarattığına ilişkin kanıtların giderek arttığını belirtti.

İlaç kullanımının yaygınlaşması halinde söz konusu etkinin gıda üreticilerinden restoranlara ve büyük market zincirlerine kadar geniş bir alanda daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Kroger ürünlerini değiştirmeye başladı

Değişen tüketim alışkanlıkları özellikle gelirlerinin büyük bölümünü gıda satışlarından elde eden market zincirlerini yeni stratejilere yöneltiyor.

Kroger, özel markası Simple Truth altında protein ağırlıklı yeni bir ürün grubu oluşturdu. Şirketin bu kapsamda 80'den fazla yüksek proteinli yemek ve atıştırmalığı satışa sunduğu belirtildi.

Nestlé, Conagra, Danone ve Nissin gibi gıda üreticileri de GLP-1 kullanan tüketicilerin değişen beslenme tercihlerine yönelik ürünleri piyasaya sürmeye başladı.

Costco ve Walmart ilaç satışından gelir elde ediyor

Gıda tüketimindeki gerileme riskiyle karşılaşan bazı perakende devleri ise GLP-1 pazarının diğer tarafında büyümeye çalışıyor.

Costco, sağlık şirketi Sesame ile yaptığı işbirliği kapsamında müşterilerine Ozempic ve Wegovy gibi ilaçlara yönelik reçete ve kilo yönetimi hizmetleri sunuyor.

Walmart da eczaneleri üzerinden GLP-1 ilaçlarının satışını gerçekleştiriyor. Şirket daha önce söz konusu ilaçların ABD'deki sağlık ve wellness biriminin satış performansına güçlü katkıda bulunduğunu açıklamıştı.

Walmart CEO'su John Furner ise GLP-1 kullanan müşterilerin alışveriş sepetlerinde değişim gözlemlediklerini belirterek bu tüketicilerin genel müşteri kitlesine kıyasla daha az ürün ve daha düşük kalorili gıda satın aldığını ifade etti.

GLP-1 kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte gıda şirketleri açısından düşük kalorili, yüksek proteinli ve daha küçük porsiyonlu ürünlerin önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanabileceği değerlendiriliyor.