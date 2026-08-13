Zayıflama iğneleri dondurmayı da değiştirdi: Devler reçeteyi yeniden yazıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyada milyonlarca kişinin kullanmaya başladığı iştah baskılayıcı GLP-1 ilaçları yalnız ilaç ve sağlık sektörünü değil, gıda devlerinin raflarını da değiştirmeye başladı.

Dondurma üreticileri tüketicilerin tatlıdan tamamen vazgeçmesini beklemiyor. Ancak artık aynı dondurmayı aynı porsiyonlarla satmanın yeterli olmayacağını düşünüyorlar. Daha küçük porsiyonlar, daha yüksek protein, daha az kalori ve daha sade içerik listeleri sektörün yeni formülü haline geliyor.

Dondurma tüketiminde ilk darbe geldi

ABD’de dondurma satış hacmi 13 Haziran’a kadar olan dönemde yıllık bazda yüzde 1,5 geriledi.

Sektörü daha fazla düşündüren veri ise GLP-1 kullanan tüketicilerin davranışlarında görülüyor. Araştırmalara göre bu ilaçları kullanan kişiler dondurulmuş tatlı tüketimini en az yüzde 10 azaltıyor.

ABD’de yaklaşık 16 milyon kişinin GLP-1 ilaçları kullandığı tahmin edilirken bu sayının on yılın sonuna kadar belirgin biçimde artması bekleniyor.

Bu büyüklük gıda şirketleri açısından geçici bir tüketici eğiliminden çok, ürün portföyünün yeniden tasarlanmasını gerektirebilecek yapısal bir değişime işaret ediyor.

Büyük porsiyonun yerini küçük keyif alıyor

Üreticilerin ilk yanıtlarından biri porsiyonları küçültmek oldu.

Ferrero bünyesindeki Blue Bunny, 150 kalorilik Mini Swirls ürünlerine güçlü talep gördüğünü belirtirken ürün reçetelerini de değiştirmeye başladı. Şirket yüksek fruktozlu mısır şurubu, yapay renklendiriciler ve bazı yapay aromaları azaltmaya yöneliyor.

Benzer eğilim Avrupa’da da görülüyor. Büyük özel markalı dondurma üreticilerinden Glacier, tüketicilerin daha küçük porsiyonlara, premium ürünlere ve düşük kalorili buzlu ürünlere yöneldiğini bildiriyor.

Yeni denklemde amaç daha fazla dondurma satmak yerine, tüketicinin daha küçük miktarda ancak daha kaliteli gördüğü ürüne para ödemesini sağlamak.

Protein dondurmanın yeni silahı oldu

Dondurma sektöründeki değişimin ikinci ayağını protein oluşturuyor.

Magnum, Ben & Jerry’s ve diğer büyük markaları bünyesinde bulunduran The Magnum Ice Cream Company, sağlık ve fonksiyon odaklı ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırıyor.

Şirketin portföyündeki dondurulmuş Yunan yoğurdu markası Yasso son beş yılda yıllık ortalama yaklaşık yüzde 20 büyüme gösterdi.

Breyers CarbSmart ve Popsicle Sugar-Free gibi ürünlerin de GLP-1 kullanan tüketiciler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Daha düşük kalorili ve yüksek proteinli Halo Top ise son iki yılda çift haneli satış büyümesi kaydetti. Aynı dönemde genel pazarın büyümesi yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

2,2 milyar dolarlık yeni pazar oluştu

Sağlık ve fonksiyon odaklı dondurma artık küçük bir niş olmaktan çıkıyor.

ABD’de bu kategorinin büyüklüğü yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaşmış durumda. Magnum bünyesindeki markalar pazarın yaklaşık yüzde 26’sını oluşturuyor.

Bu nedenle büyük üreticiler klasik ürünlerini tamamen terk etmek yerine portföyün bir bölümünü daha düşük kalorili, proteinli veya porsiyon kontrollü ürünlere kaydırıyor.

Sektörün temel hesabı oldukça açık: Tüketici dondurmadan vazgeçmiyor ancak yediği ürünün beslenme profilini daha fazla sorguluyor.

Satış geliri artıyor ama hacim aynı şeyi söylemiyor

Dondurma sektöründe ortaya çıkan tablo ilk bakışta çelişkili.

ABD’de dondurma satışlarından elde edilen gelir son bir yılda yaklaşık yüzde 2,8 yükselirken satılan ürün miktarı geriliyor.

Bu durum tüketicilerin daha az miktarda ancak daha pahalı ve premium ürünlere yöneldiğini gösteriyor. Hacim büyümesi sağlayabilen tek önemli kategori de süper premium dondurmalar oldu.

Üreticiler açısından bu eğilim önemli bir çıkış yolu sunuyor. Daha küçük porsiyon nedeniyle satılan gramaj azalırken premium fiyatlama şirketlerin gelirlerini korumasına yardımcı olabilir.

Gıda devleri GLP-1 dönemine hazırlanıyor

Değişim yalnız dondurma sektörüyle sınırlı değil. Nestle’den Conagra’ya kadar büyük gıda şirketleri, tüketicilerin daha fazla protein ve lif içeren ürünlere yönelmesi üzerine ürün reçetelerini değiştirmeye başladı.

GLP-1 ilaçlarının kullanımının artması bu dönüşümü daha da hızlandırıyor. İştahı azalan tüketici daha az yemek yerken satın aldığı ürünün besleyici değerine daha fazla önem veriyor.

Dondurma üreticileri açısından ise hassas bir denge var. Ürün sağlıklı hale getirilirken tüketicinin dondurmadan beklediği tat ve keyif duygusunun kaybolmaması gerekiyor.

Sektörün yeni mücadelesi bu nedenle şekersiz veya düşük kalorili dondurma üretmekten daha büyük: Daha az yiyen tüketiciye, vazgeçmek istemeyeceği kadar iyi bir ürün satmak.