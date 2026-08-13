Elektrikli araçta dengeler tersine döndü: Avrupa uçtu, Çin ve ABD geriledi

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Küresel otomotiv pazarında elektrikli dönüşüm hız kesmeden sürüyor ancak bu büyüme artık tüm bölgelerde aynı anda yaşanmıyor. Temmuz verileri, Avrupa’nın elektrikli araç satışları açısından yeniden lokomotif haline geldiğini, Çin ve Kuzey Amerika’nın ise ivme kaybettiğini ortaya koydu.

Küresel satışlar beşinci ayda da büyüdü

Bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları kapsayan küresel elektrikli araç satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 9 artarak 1,85 milyon adede yükseldi. Böylece küresel pazar üst üste beşinci ayda da büyüme kaydetti.

Yılın ilk yedi ayı toplamında ise satış hacmi 11,5 milyon araca ulaştı. Bu tablo, elektrikli araçlara yönelik talebin dünya genelinde tamamen zayıflamadığını ancak büyümenin bölgelere göre çok daha farklılaşmaya başladığını gösteriyor.

Avrupa pazarı yeniden lokomotif oldu

Temmuz verilerinin en dikkat çekici başlığı Avrupa oldu. Bölgede elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 33 artarak 450 bin adede çıktı.

Bu güçlü artışta son 18 ay içinde bazı büyük pazarlarda yeniden devreye giren teşvik mekanizmaları etkili oldu. Avrupa’daki toparlanma yalnızca toplam satışlara değil, küresel pazarın yönüne de doğrudan yansıdı.

Ülke bazında bakıldığında Fransa’da elektrikli araç satışları temmuzda yüzde 81, Almanya’da yüzde 46, İngiltere’de ise yüzde 43 arttı. Böylece Avrupa, yılın ilk yedi ayında da yüzde 28’lik büyüme performansıyla küresel elektrikli araç satışları içinde ağırlığını artırdı.

Çin’de hız kesildi, Kuzey Amerika’da daralma derinleşti

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de ise temmuz ayında tablo zayıfladı. Elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 5 gerileyerek 980 bin adede indi.

Bu görünüm, Çinli üreticilerin büyümeyi içeriden çok dış pazarlarda aramaya başladığı bir döneme işaret ediyor. İç pazardaki yavaşlama, özellikle agresif fiyat rekabeti ve talep tarafındaki kırılganlık nedeniyle daha yakından izleniyor.

Kuzey Amerika’daki tablo ise daha sert bir bozulmaya işaret etti. Bölgede elektrikli araç satışları temmuz ayında yüzde 27 düşerek 140 bin adede geriledi. Bu geri çekilmede ABD’de elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerinin sona ermesi belirleyici unsur olarak öne çıktı.

Yeni denge: Büyüme var ama tek merkez artık Avrupa

Temmuz verileri, elektrikli araç satışları tarafında yeni bir coğrafi denge oluştuğunu gösteriyor. Bir süre önce küresel büyümenin ana kaynağı olarak görülen Çin yavaşlarken, Kuzey Amerika teşvik kaybının baskısını hissediyor.

Buna karşılık Avrupa, teşviklerin dönüşü ve talepteki toparlanmayla sektörün yeni destek noktası haline geliyor. Küresel ölçekte satışlar artmaya devam etse de artık büyümenin kalitesi ve kaynağı değişiyor.

Bu arada dünyanın geri kalanında da güçlü bir ivme dikkat çekiyor. Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda elektrikli araç satışları temmuzda yüzde 97 artarak 280 bin adede yükseldi.

Önümüzdeki dönemde sektör açısından kritik soru, Avrupa’daki ivmenin kalıcı olup olmayacağı ve Çin ile ABD pazarlarındaki zayıflığın ne kadar süreceği olacak. Mevcut tablo ise elektrikli araç yarışında dengelerin yeniden kurulduğuna işaret ediyor.