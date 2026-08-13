Perakende güveninde haziranda belirgin toparlanma

Haziran ayındaki yük­selişte, perakendecilerin son üç aydaki işlerin gelişimine ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek üç aya yönelik beklentilerindeki iyi­leşme etkili oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs ayındaki -4,7 puandan 14,5 puana yükseldi.

Ge­çen yılın aynı dönemine göre artış ise 23,7 puan olarak gerçekleşti. Perakendecilerin geleceğe yöne­lik beklentilerinde de belirgin bir iyileşme görüldü. Önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekle­yenlerin oranı yüzde 1,5’ten yüz­de 19,4’e yükselirken, işlerinde değişiklik beklemeyenlerin oranı yüzde 94,7’den yüzde 79,7’ye ge­riledi. İşlerinde kötüleşme bekle­yenlerin oranı ise yüzde 0,9 oldu. Perakendecilerin mevcut işlerine ilişkin değerlendirmelerinde de toparlanma yaşandı.

İşlerin ge­çen yılın aynı dönemine göre du­rumunu gösteren değer, Haziran 2026’da -22,2 puan oldu. Bu de­ğer Mayıs ayına göre 34,1 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 6,9 puan arttı. Perakendecilerin yüz­de 26,9’u işlerinde geçen yıla göre artış olduğunu belirtirken, yüzde 49,1’i düşüş yaşandığını ifade et­ti. Yüzde 24’lük kesim ise işlerin­de değişiklik olmadığını bildirdi. Alt sektörler incelendiğinde pe­rakende güvenindeki yıllık artı­şın en yüksek olduğu alan mobil­ya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri oldu. Bu sektö­rü diğer perakende faaliyetleri ile motorlu taşıtlar izledi.

Elektrik­li ev aletleri, radyo ve televizyon­lar ile market ve büyük mağaza­lar gibi sektörlerdeki değişim ise ortalamanın altında kaldı. Bölge­sel bazda ise perakende güvenin­deki yıllık değişim en fazla Orta­doğu Anadolu’da gerçekleşti. Or­ta Anadolu, Batı Marmara, Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da Türkiye ortalamasının üzerin­de değişim kaydetti.