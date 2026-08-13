Perakende güveninde haziranda belirgin toparlanma
TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Haziran 2026’da bir önceki aya göre 16,8 puan artarak 9,8 puana yükseldi. Böylece perakende güveni yeniden pozitif değer aldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise 19,8 puan arttı.
Haziran ayındaki yükselişte, perakendecilerin son üç aydaki işlerin gelişimine ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek üç aya yönelik beklentilerindeki iyileşme etkili oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs ayındaki -4,7 puandan 14,5 puana yükseldi.
Geçen yılın aynı dönemine göre artış ise 23,7 puan olarak gerçekleşti. Perakendecilerin geleceğe yönelik beklentilerinde de belirgin bir iyileşme görüldü. Önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 1,5’ten yüzde 19,4’e yükselirken, işlerinde değişiklik beklemeyenlerin oranı yüzde 94,7’den yüzde 79,7’ye geriledi. İşlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 0,9 oldu. Perakendecilerin mevcut işlerine ilişkin değerlendirmelerinde de toparlanma yaşandı.
İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunu gösteren değer, Haziran 2026’da -22,2 puan oldu. Bu değer Mayıs ayına göre 34,1 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 6,9 puan arttı. Perakendecilerin yüzde 26,9’u işlerinde geçen yıla göre artış olduğunu belirtirken, yüzde 49,1’i düşüş yaşandığını ifade etti. Yüzde 24’lük kesim ise işlerinde değişiklik olmadığını bildirdi. Alt sektörler incelendiğinde perakende güvenindeki yıllık artışın en yüksek olduğu alan mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri oldu. Bu sektörü diğer perakende faaliyetleri ile motorlu taşıtlar izledi.
Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar ile market ve büyük mağazalar gibi sektörlerdeki değişim ise ortalamanın altında kaldı. Bölgesel bazda ise perakende güvenindeki yıllık değişim en fazla Ortadoğu Anadolu’da gerçekleşti. Orta Anadolu, Batı Marmara, Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da Türkiye ortalamasının üzerinde değişim kaydetti.