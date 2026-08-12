Amerikan Merkez Bankası, enflasyon rakamlarına göre faiz belirliyor. Bugün gelecek rakamlar hem ABD hem de dünya için bir hayli önemli... Faiz beklentisi gün geçtikçe artarken bugün sıkça gelen sorulardan biri "Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.

Piyasaların yüzde 48,4'ü 12 Ağustos 2026 itibarıyla faiz artışı bekliyor.