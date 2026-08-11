Çiftçinin yeni ürünü yakıta dönüşüyor: Otomobilde, gemide ve uçakta kullanılacak

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Türkiye'de daha önce yabancı ot olarak bilinen pelemir, biyoyakıt sektörünün yeni ham maddelerinden biri haline geliyor.

Yağlı tohumlu bir bitki olan pelemir, tohumundan elde edilen yağın biyoyakıt üretimine uygun olması nedeniyle son yıllarda önem kazandı. Özellikle az suya ihtiyaç duyması, düşük gübre ve ilaç kullanımıyla yetiştirilebilmesi ve nadasa bırakılan arazilerde üretilebilmesi bitkinin avantajları arasında gösteriliyor.

9 çiftçiyle başladı, 237 üreticiye ulaştı

Pelemir üretimindeki büyüme sözleşmeli tarım modeliyle de hızlandı. 2021-2022 sezonunda 9 çiftçi ve 350 dekarla başlayan üretim, 2023'te 3 bin 500 dekara çıktı. Bu yıl ise ekim alanı 35 bin dekara, sözleşmeli üretici sayısı 237'ye ulaştı. Son beş yılda yaklaşık 400 çiftçinin pelemir üretimine yöneldiği belirtiliyor.

Üretim alanındaki artış böylece başlangıç seviyesine göre 100 katı buldu.

Otomobil, gemi ve uçak yakıtında kullanılabilecek

Pelemiri asıl önemli hale getiren ise otomobilden, gemiye gemiden uçak yakıtına kadar varan geniş kullanım alanı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Karahan çeşidinden elde edilen yağ üzerinde yapılan çalışmalar, ürünün kara, deniz ve hava ulaşımında kullanılan yakıtlarla harmanlanabilecek özelliklere sahip olduğunu gösterdi.

Biyoyakıt Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, pelemire havacılık sektöründen de talep oluşmaya başladığını belirterek, bu alanda uzun yılları kapsayabilecek anlaşmalar üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bitkinin yağı biyoyakıtta değerlendirilirken geriye kalan küspe ise yem sanayisinde kullanılabiliyor. Böylece pelemirin hem enerji hem de hayvancılık sektöründe ithal girdilerin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Sıradaki hedef 100 bin dekar

Sektör, üretimdeki hızlı büyümenin devam etmesini bekliyor. DB Tarımsal Enerji Tarımsal Enerji Projeler Yöneticisi Nezih Suyaran, gelecek yıl 100 bin dekar ekim alanına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bu hedef gerçekleşirse birkaç yıl önce yarım kilogramlık tohumun çoğaltılmasıyla başlayan proje Türkiye'de önemli ölçekli bir biyoyakıt ham maddesi üretimine dönüşmüş olacak.