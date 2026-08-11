Petrol yeniden 87 doların kapısında

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Petrol piyasasında yön yeniden Orta Doğu'ya döndü. Birkaç gün önce anlaşma umutlarıyla sert gerileyen fiyatlar, Washington ile Tahran arasındaki taleplerin birbirinden uzaklaşması üzerine hızla toparlandı. Brent petrol 87 doları test ederken ABD tipi ham petrol de 82 doların üzerinde tutundu.

Hürmüz anlaşması yeniden çıkmaza girdi

Petrol fiyatlarını yukarı taşıyan ana gelişme, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasını sağlayacak bir uzlaşmaya yönelik umutların zayıflaması oldu.

İran'ın yaptırımların kaldırılması ve savaşın yol açtığı zararlar için tazminat taleplerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da İran'dan tazminat istemesi, taraflar arasındaki mesafeyi yeniden açtı.

Bu tablo, kısa süre önce güçlenen hızlı anlaşma beklentisinin yerini daha uzun sürebilecek bir pazarlık ihtimaline bırakmasına neden oldu. Petrol piyasası da bu değişimi yeniden fiyatlamaya başladı.

Brent petrol bir günde yüzde 5 yükseldi

Brent petrol önceki seansta yaklaşık yüzde 5 yükselerek 87,72 dolardan kapanmıştı. Yeni günde alımların devam etmesiyle fiyat 87 dolara kadar çıktı ve son bir haftanın en yüksek seviyelerine yakın kaldı.

ABD tipi ham petrol de 82 doların üzerine yerleşti. Böylece yalnızca birkaç gün önce diplomatik çözüm beklentisiyle hızla gerileyen petrol fiyatlarında kayıpların önemli bir bölümü geri alındı.

Piyasa açısından kritik nokta artık yalnızca İran ile ABD'den gelecek açıklamalar değil. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gerçek petrol miktarı ve tanker trafiğindeki değişim de fiyatların kalıcı biçimde yüksek kalıp kalmayacağını belirleyecek.

Hürmüz'den geçen petrol yeniden azaldı

Piyasadaki tedirginliği artıran önemli göstergelerden biri sevkiyat rakamları oldu.

7 Ağustos'la biten haftada Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ihracatının günlük yaklaşık 3 milyon varile gerilediği hesaplandı. Bir önceki hafta bu miktar yaklaşık 4,4 milyon varil seviyesindeydi.

Bu düşüş, diplomatik gerilimin yalnızca siyasi açıklamalardan ibaret olmadığını, fiziki petrol akışının da halen normal seviyelerden uzak bulunduğunu gösteriyor.

Hürmüz'e ek olarak Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki güvenlik sorunları da enerji taşımacılığındaki risk primini yüksek tutuyor. Suudi Arabistan'daki Cazan rafinerisinin yeniden devreye alınmasının ertelenmesi de arz tarafındaki kaygıları artıran başlıklardan biri oldu.

Türkiye için asıl risk pompada ve enflasyonda

Brent petrol fiyatındaki yükseliş Türkiye açısından özellikle enerji ithalat faturası, akaryakıt maliyetleri ve enflasyon kanalı üzerinden önem taşıyor.

Türkiye ham petrolde büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu için küresel fiyatlardaki kalıcı artış döviz kuru ile birleştiğinde enerji maliyetlerinin yükselmesine yol açabiliyor. Ulaştırma maliyetlerindeki artış da zamanla diğer mal ve hizmet fiyatlarına yansıyabiliyor.

Bununla birlikte Brent petrolün 87 dolara çıkması tek başına benzin veya motorine hemen zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Türkiye'deki pompa fiyatlarında Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları, dolar/TL kuru ve vergi kalemleri de belirleyici oluyor.

Bu nedenle mevcut hareket **doğrudan zam haberi değil**, akaryakıt tarafındaki maliyet baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor.

Petrolün yönünü şimdi ne belirleyecek?

Önümüzdeki günlerde petrol piyasası açısından iki başlık öne çıkacak.

İlki ABD ile İran arasındaki Hürmüz pazarlığının yeniden başlayıp başlamayacağı. Taraflardan gelecek uzlaşma mesajları petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeye yol açabilirken görüşmelerin tamamen kopması 90 dolar sınırını yeniden gündeme taşıyabilir.

İkinci başlık ise boğazdan geçen tanker sayısı ve günlük petrol akışı olacak. Fiziki sevkiyatın belirgin biçimde artmaya başlaması risk primini düşürebilir; mevcut düşük akışın devam etmesi ise Brent petrolün yüksek seviyelerde kalmasını destekleyebilir.

Petrolün yeniden 87 dolar sınırına dayanması, birkaç gün önce piyasalara hâkim olan "Hürmüz sorunu çözülüyor" fiyatlamasının şimdilik tersine döndüğünü gösteriyor.