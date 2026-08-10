Bakanlıktan klima uyarısı: Milyonlarca evde tüketim ikiye katlanacak

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Türkiye'de artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımı da hızla yaygınlaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının projeksiyonlarına göre hanelerdeki klima sayısının 2035'e kadar iki katına çıkması, klimaların elektrik tüketiminin de aynı dönemde 12 bin gigavatsaatin üzerine yükselmesi bekleniyor.

Bakanlık uzmanlarının çalışmasına göre, 2025 itibarıyla Türkiye'deki hanelerde yaklaşık 11 milyon klima bulunuyor. İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi ve klima kullanımının yaygınlaşmasıyla bu sayının 10 yılda yüzde 100 artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık ayarı ile yüzde 15 tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanlarınca yapılan araştırmaya göre, yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması gerekiyor.

Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 derece yükseltilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor.

Elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaşacak

Türkiye'de son yıllarda klima satışlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken özellikle yaz aylarında soğutma amaçlı elektrik tüketimi de elektrik talebinin önemli unsurlarından biri haline geldi.

Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klima kullanımındaki artış, günlük elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasında etkili oluyor. Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve hanelerde klima sahipliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu etkinin daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Doğru sıcaklık ayarı ne olmalı?

Bakanlık uzmanları, artan klima kullanımının enerji tüketimine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin "doğru sıcaklık ayarı" olduğuna dikkati çekiyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması, iç ortam konforunun sağlanması ile enerji tüketiminin azaltılması arasında uygun bir denge oluşturuyor.