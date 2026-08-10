İthal telefonda 250 dolar dönemi

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Türkiye’de cep telefonu fiyatlarını etkileyebilecek yeni ithalat düzenlemesi 10 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi. Ticari amaçla ithal edilen bazı akıllı telefonlarda uygulanan gözetim kıymeti yüzde 25 artırılarak adet başına 200 dolardan 250 dolara yükseltildi.

200 dolardan 250 dolara çıktı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme 11 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlük için 30 günlük süre belirlenmişti. Sürenin dolmasıyla birlikte 8517.13.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan telefonlarda yeni eşik bugün uygulanmaya başladı.

Gözetim kıymeti, telefonun Türkiye’deki satış fiyatının doğrudan 250 dolar olacağı anlamına gelmiyor. Uygulama, belirlenen kıymetin altında beyan edilen ticari ithalat işlemlerinde devreye giriyor ve ithalat maliyetinin hesaplanmasında kullanılan değeri etkiliyor.

En çok ucuz telefonları etkileyebilir

Yeni düzenlemenin etkisinin özellikle giriş ve orta segmentteki düşük fiyatlı ithal telefonlarda görülmesi bekleniyor. İthalatçının beyan ettiği birim kıymetin 250 doların altında kalması halinde gözetim uygulaması nedeniyle maliyet yükselirken bunun ne kadarının raf fiyatına yansıtılacağı şirketlerin fiyat politikasına bağlı olacak.

Türkiye’de cep telefonu fiyatları zaten döviz kuru, vergiler ve diğer ithalat maliyetlerinden güçlü biçimde etkileniyor. Yeni gözetim eşiği bu nedenle bütün telefonlara aynı oranda zam anlamına gelmese de düşük fiyatlı ithal modeller üzerindeki maliyet baskısını artırabilecek.

Amaç düşük kıymet beyanını sınırlamak

Gözetim uygulamalarının temel amaçlarından biri ithal edilen ürünlerin gerçek değerinin çok altında beyan edilmesinin önüne geçmek ve ithalatın seyrini izlemek. Yeni düzenlemeyle akıllı telefonlarda kullanılan referans değer yüzde 25 yükseltilmiş oldu.

Değişiklik yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt ücretiyle de karıştırılmamalı. 250 dolarlık eşik ticari cep telefonu ithalatına ilişkin gümrük gözetim uygulamasını kapsıyor.

Yeni dönemin perakende fiyatlarına gerçek etkisi ise önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak. Özellikle 250 doların altında ithalat değeri bulunan modellerde ithalatçıların yeni maliyeti fiyatlara ne ölçüde yansıtacağı yakından izlenecek.