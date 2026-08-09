Altının önündeki en büyük engel kalkıyor: Hesaplar sil baştan

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Altın, yüksek reel faizler ve Fed'e ilişkin sertleşen beklentiler nedeniyle ocak ayındaki 5.600 dolarlık zirvesinden yüzde 25 gerilese de 4 bin doların üzerinde tutunmayı başardı. Analistler de değerli metal üzerindeki en büyük baskının önemli ölçüde fiyatlandığını ve altını yeni rekora taşıyacak yükselişin başladığını düşünüyor.

Yılın başında piyasalarda Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi hakimken, yatırımcılar artık bir veya iki faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu sert değişimle ABD'nin 10 yıllık enflasyona endeksli tahvillerinin reel getirisi de yüzde 2,41'e yükseldi. Getirilerdeki artış, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltarak fiyatların zirveden yaklaşık yüzde 25 gerilemesinde etkili oldu.

Altın için hesap değişiyor

Ancak BCA Research'e göre altın açısından reel faizlerin yarattığı baskının en kötü bölümü geride kaldı. BCA Baş Emtia Stratejisti Roukaya Ibrahim, altında yeni yükseliş için Fed'in faiz indiriminden çok, reel getiriler ve doların yükselişinin durmasının yeterli olacağını söyledi.

Bu değerlendirmeye göre altın üzerindeki faiz baskısının büyük bölümü zaten fiyatlara yansıdığı için artık altın için belirleyici olan, faizlerin daha da yükselip yükselmeyeceği olacak.

4 bin doların üzerinde direniyor

Yüksek reel faizlere rağmen altının 4 bin dolar seviyesini koruması da analistlerin dikkatini çekiyor. Dünya Altın Konseyine göre altın temmuz ayını 4 bin 27 dolar civarında ve büyük ölçüde yatay tamamladı. Avrupa'da reel tahvil getirilerinin 15 yılın en yüksek seviyelerine çıkmasına rağmen altın ETF'lerine para girişinin sürmesi de yatırımcı talebinin devam ettiğini gösterdi.

Çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Jefferies’e göre de reel faizlerdeki yükselişin durması halinde altın ve altın madenciliği hisseleri yeniden güç kazanabilir.

Altını destekleyen dinamikler

Öte yandan merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik belirsizlikler, mali riskler ve doların uzun vadeli görünümüne ilişkin endişeler devam ediyor.

BCA Research, merkez bankası talebinin tek başına geçmişteki kadar güçlü fiyat artışları yaratmasa bile altın fiyatlarının altında önemli bir destek oluşturabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle altında yeni yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi için Fed'in hızla faiz indirmesi veya ekonominin sert biçimde yavaşlaması gerekmeyebilir.

Eğer reel getiriler gerçekten zirveye yaklaştıysa, 2026 boyunca altının önündeki en büyük engellerden biri olan faiz cephesi, değerli metal için yeniden yükseliş kapısını aralayabilir.