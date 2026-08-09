Zenginlerin gözdesiydi, şimdi zarar yazıyor: Fiyatlar yüzde 26 eridi

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İngiltere'de yıllarca servet yaratmanın en güvenli yollarından biri olarak görülen lüks konut piyasasında tablo değişti. Özellikle Londra'nın en pahalı bölgelerinde ev fiyatları son 10 yılda ciddi kayıplar yaşarken, milyonlarca sterlin ödeyen bazı ev sahipleri bugün aldıkları fiyatın bile altında satış yapmak zorunda kalıyor.

Savills verilerine göre, en az 1 milyon sterlin miras vergisi ödeyen varlıklı kişilerin serveti içinde konutun payı 2013-2014 döneminde yüzde 27 iken 2023-2024'te yüzde 20'ye geriledi. Bu kişilerin sahip olduğu evlerin ortalama değeri 1,9 milyon sterlin olsa da, Londra’daki lüks konut fiyatlarının düşmesiyle evlerin toplam servetleri içindeki payı da azaldı.

Londra'nın en pahalı evleri yüzde 26 değer kaybetti

Savills'e göre Londra'nın en pahalı bölgelerindeki konut fiyatları 2014'ten bu yana yüzde 26 geriledi. Bu yıl da fiyatlarda yüzde 2'lik ek düşüş bekleniyor.

Son 12-24 ayda satılan evlerin tamamında satış fiyatı, önceki sahibinin yaklaşık 10 yıl önce ödediği tutarın altında kalırken 10 yıl önce 5,5 milyon sterline alınan daireler bugün 4,2 milyon sterline ancak satılıyor.

Milyonluk evlerin üçte biri zararda

Connells Group'un analizine göre İngiltere ve Galler'de de en az 1 milyon sterline satın alınan konutların yüzde 32'sinin bugünkü değeri, sahiplerinin ödediği fiyatın altında bulunuyor.

Lüks konut piyasasındaki gerilemenin arkasında ise artan vergiler, yüksek faizler ve yabancı yatırımcı talebindeki zayıflama bulunuyor. Özellikle pahalı konutlara uygulanan damga vergisinin yıllar içinde artırılması işlem maliyetlerini ciddi ölçüde yükseltti. Bugün Londra'da 5 milyon sterlinlik ikinci bir ev satın alan yabancı yatırımcının ödemesi gereken vergi 863 bin 750 sterline kadar çıkabiliyor.

Zenginlerin servetinde evin ağırlığı azalıyor

Yüksek vergilerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve varlıklı yabancılara yönelik vergi düzenlemeleri de Londra'nın geçmişteki cazibesini azalttı.

Bunun sonucunda İngiltere'nin en varlıklı kesiminde servet gayrimenkul dışındaki yatırımlara kaydı. Bir dönem birkaç yıl içinde çift haneli kazanç sağlayabilen Londra'nın pahalı evleri, artık sahipleri için milyonlarca sterlinlik zarara dönüşüyor.