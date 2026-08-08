Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Memlekette fabrika çok, gençlerimiz çalışmak isterse iş var

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam geldiği Batman'daki programları kapsamında ilk olarak Gercüş ilçesine ziyarette bulundu. Şimşek, daha sonra kent merkezine geçerek İluh Parkı'nın devamı olarak yapılan parkın açılış törenine katıldı.

Bakan Şimşek'e ziyaretleri sırasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ile il protokolü eşlik etti.

Açılış töreni öncesinde konuşan Şimşek, İluh Deresi çevresinde hayata geçirilen dönüşüm çalışmalarına değindi. Bölgede vatandaşların kullanabileceği yeni yaşam alanlarının oluşturulduğunu belirten Şimşek, kentte yapılan yatırımlara dikkat çekti.

"Muazzam bir hizmet fırtınası var"

Şimşek, "Batman'da son yıllarda muazzam bir hizmet fırtınası var. Durmadan, sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, yeni parklar, altyapı, üstyapı muhteşem gerçekten ve bunlar tesadüf değil. Batman Belediyesi, Batman Valiliği bir hizmet bürosuna dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşların bulunduğunu vurgulayan Şimşek, "Bizlerin hepimizin maksadı milletimize, halkımıza hizmet etmektir. Çünkü siz değerli hemşehrilerimize hizmet, aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bu şiarla hep hareket ettik" dedi.

Şimşek'ten vatandaşa Kürtçe yanıt

Parkın açılışının tamamlanmasının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Şimşek ile yöredeki bir kadın arasında dikkat çeken konuşma gerçekleşti.

Şimşek'e parkta tuvalet yapılması talebini ileten kadın, çocuklarının iş bulamadığını da söyledi. Kadını dinleyen Bakan Şimşek, kendisine Kürtçe yanıt verdi.

"Memlekette fabrika çok"

Kadının çocukları için iş talebinde bulunması üzerine Batman'daki fabrikalara dikkat çeken Şimşek, "Memlekette fabrika çok. Gençlerimiz çalışmak isterse buralarda iş var. Bunun dışında buralarda yeni fabrikalar da açıldığında gençler iş bulabilecek" ifadelerini kullandı.