"Haftada 4 gün çalışma" denemesinin ilk sonuçları açıklandı

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Dubai Hükümeti İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ikinci kez uygulanan "Our Flexible Summer-Esnek Yazımız" programının ön sonuçları belli oldu.

Bu yıl kapsamı genişletilen uygulamaya 49 kamu kurumu ve 24 binden fazla çalışan dahil edildi. Programın temel amacı, çalışanların iş-yaşam dengesini güçlendirirken kamu hizmetlerinde verimlilik ve hizmet kalitesinin korunup korunamayacağını ölçmek oldu.

İki farklı çalışma modeli uygulanıyor

Program kapsamında kamu kurumlarına yaz döneminde iki farklı esnek çalışma modeli sunuluyor.

İlk modelde çalışanlar pazartesiden perşembeye kadar günde 7 saat, cuma günü ise 4,5 saat çalışıyor.

İkinci modelde ise pazartesiden perşembeye kadar günlük çalışma süresi 8 saat olarak uygulanıyor ve cuma günü tamamen tatil ediliyor. Böylece çalışanlar haftada yalnızca 4 gün işe gidiyor.

Çalışanların yüzde 98'i uygulamadan memnun

Programın çalışanlar ve yöneticilerle yapılan anketlere dayanan ön sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre çalışanların yüzde 98'i uygulamadan memnun olduğunu bildirdi. Katılımcıların yüzde 97'si verimlilik seviyesinin korunduğunu, yüzde 96'sı ise kamu hizmetlerinin aynı kalite ve verimlilik düzeyinde devam ettiğini belirtti.

4 günlük çalışma verimliliği düşürmedi

Dubai Hükümeti İnsan Kaynakları Departmanı Genel Müdürü Mutaḥaddith Al Sarik, sonuçların esnek çalışmanın performansı düşürmek yerine güçlendirebildiğini gösterdiğini söyledi.

Sarik'e göre çalışanlara daha fazla esneklik sağlanması, üretkenlik ve yenilikçilik için daha fazla fırsat yaratırken, çalışanlara yapılan yatırım kamu hizmetlerinin kalitesine ve kurumsal performansa da doğrudan yansıyor.

İş-yaşam dengesi güçlendi

Dubai yönetimine göre uygulama yalnızca çalışma sürelerini değiştirmekle kalmadı. Programın çalışanların iş-yaşam dengesini güçlendirdiği, motivasyon ve bağlılığı artırdığı belirtildi.

Yetkililer, uygulamanın iş akışını veya vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilemeden hedeflerine ulaştığını açıkladı. Elde edilen sonuçların ardından Dubai'nin esnek çalışma modellerini geliştirmeyi sürdürmesi planlanıyor.